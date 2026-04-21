“Hubo mala planificación y daño a los bolivianos”: Zamora sobre caso BoA

Mauricio Zamora, ministro de Obras Públicas, afirmó que el caso de las pérdidas económicas en Boliviana de Aviación es un ejemplo de lo que no debe repetirse en la administración pública.

La autoridad señaló que, desde el inicio de su gestión, se impulsaron auditorías junto al Viceministerio de Transparencia, el Ministerio de Obras Públicas y la propia aerolínea estatal.

“Desde el día uno no nos hemos acomodado a un Estado tranca. Hemos anunciado auditorías y estos ya son los resultados”, sostuvo Zamora.

El ministro remarcó que las investigaciones sobre la ruta Viru Viru-La Habana y el traslado de dinero en efectivo a Cuba son solo una parte de varios resultados que serán dados a conocer próximamente.

Según explicó, las auditorías identificaron una mala planificación y una mala administración que terminaron generando un daño económico para el país.

“Hubo una mala planificación, una mala administración y aquí hay un daño a los bolivianos”, afirmó.

Zamora indicó que, si bien una aerolínea estatal puede mantener algunas rutas internas poco rentables para garantizar conectividad, estas deben ser compensadas con otros destinos estratégicos y sostenibles.

Sin embargo, cuestionó que en este caso se mantuvieran operaciones internacionales deficitarias que, según dijo, terminaron beneficiando a pasajeros extranjeros en lugar de priorizar las necesidades de los ciudadanos bolivianos.

“Estamos generando pérdida para el servicio de extranjeros y eso se podía haber eliminado cuando ya se vio que no era económicamente rentable”, señaló.

Asimismo, sostuvo que las decisiones políticas no pueden imponerse por encima de criterios técnicos y financieros.

“Esto es lo que no tiene que volver a pasar, tomar decisiones políticas para que se beneficien extranjeros. Los que tenemos que beneficiar son los ciudadanos bolivianos que piden frecuencias dentro de Bolivia”, agregó.

El ministro también anunció que ya fue designado un nuevo gerente para Boliviana de Aviación y que se trabaja en una nueva planificación para evitar que se repitan casos similares.

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