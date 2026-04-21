Gobierno denuncia daño económico de Bs 18,4 millones por vuelos de BoA a La Habana

Yamil García, viceministro de Transparencia, informó que una investigación conjunta permitió identificar un daño económico superior a los 18 millones de bolivianos relacionado con las operaciones de Boliviana de Aviación en la ruta Viru Viru-La Habana.

Según la autoridad, las pérdidas serían consecuencia de una mala administración de recursos públicos y de decisiones tomadas sin sustento técnico.

García explicó que en octubre de 2023 se aprobó el inicio de operaciones de la ruta entre Viru Viru y La Habana. Sin embargo, aseguró que antes de poner en marcha estos vuelos debía existir un estudio de viabilidad técnica, operativa y financiera que demostrara la rentabilidad del trayecto.

De acuerdo con los resultados de la investigación, entre octubre de 2023 y septiembre de 2025 la ruta habría generado 14,4 millones de bolivianos de daño económico.

El viceministro señaló que se asignó un Boeing 737-800 con capacidad para 168 pasajeros, pese a que varios vuelos registraron una ocupación mínima.

Entre los ejemplos mencionados, indicó que el 30 de noviembre de 2023 un vuelo partió con apenas 17 pasajeros, mientras que el 22 de febrero de 2024 viajaron solo 22 personas. Incluso, afirmó que el 19 de septiembre de 2024 el avión despegó con tan solo 11 pasajeros, dejando más de 150 asientos vacíos.

Según García, cada vuelo realizado en esa ruta representó una pérdida superior a los 25 mil dólares por despegue.

La autoridad también observó que, mientras se mantenía esta operación, ya existían miles de denuncias contra Boliviana de Aviación por mala atención, registradas por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes.

Asimismo, indicó que la resolución de directorio que autorizó la ruta establecía que antes del inicio de operaciones debía presentarse un estudio sobre la viabilidad técnica, operativa y financiera, algo que —según dijo— nunca se realizó.

En lugar de ese informe, aseguró que se presentó un documento en septiembre de 2023 que justificaba el inicio de operaciones por un “compromiso presidencial”.

“Esto demuestra que han sido razones ideológicas que se han impuesto por encima de las variables técnicas”, afirmó García.

El viceministro añadió que, además de los 14,4 millones de bolivianos atribuidos a la baja ocupación de los vuelos, se identificaron otros 4 millones de bolivianos de daño económico vinculados a la compra de divisas en el mercado paralelo.

Explicó que Boliviana de Aviación debía realizar pagos en La Habana en moneda extranjera y que, en lugar de adquirir dólares al tipo de cambio previsto, terminó pagando hasta un 151% más.

También denunció que la empresa contrató intermediarios financieros que cobraron un 10% adicional por estas operaciones cambiarias, incrementando aún más las pérdidas.

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