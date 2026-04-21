¿Habrá o no un nuevo aumento salarial en Bolivia? Esto se sabe hasta ahora

El debate sobre un posible nuevo incremento salarial volvió a instalarse en Bolivia, luego de que la Central Obrera Boliviana anunciara que presentará un pliego petitorio con una propuesta de nivelación de hasta el 20%.

Sin embargo, desde el Gobierno señalaron que los trabajadores ya recibieron un aumento salarial este año y que, por ahora, no existen condiciones económicas para aprobar un ajuste adicional.

Actualmente, el Salario Mínimo Nacional en Bolivia ya fue fijado en Bs 3.300 para 2026, lo que representa un incremento del 20% respecto a la anterior gestión.

Ese ajuste fue oficializado mediante el Decreto Supremo N° 5516 y rige de manera retroactiva desde el 1 de enero de 2026 tanto para el sector público como privado.

Las autoridades recordaron que todos los salarios por debajo del nuevo mínimo deben ser nivelados obligatoriamente bajo supervisión del Ministerio de Trabajo.

Pese a ello, la Central Obrera Boliviana insiste en abrir una nueva discusión salarial y enviará su propuesta a los ministerios competentes para una revisión técnica.

Desde sectores gremiales y empresariales surgieron críticas inmediatas. El ejecutivo de la Confederación de Gremiales, César Gonzales, advirtió que un nuevo incremento podría profundizar la crisis económica, especialmente entre trabajadores independientes y pequeños comerciantes.

“De cada 100 trabajadores, siete nada más son asalariados”, sostuvo el dirigente, al cuestionar el alcance real del pedido.

También el diputado Alejandro Medinaceli observó que cerca del 85% de la economía boliviana se mueve en la informalidad, por lo que gran parte de la población no se beneficiaría directamente con la medida.

Por ahora, el Gobierno no descartó abrir mesas técnicas con la COB para analizar posibles alternativas que permitan mejorar los ingresos sin afectar la estabilidad económica.

La discusión continúa abierta y se prevé que las reuniones de seguimiento entre autoridades, empresarios y trabajadores se retomen hacia finales de 2026.

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