Calienten sus parrillas: Se acerca la III Versión del Sabor Fest Internacional en La Paz

La ciudad de La Paz se prepara para recibir la tercera versión del Sabor Fest Internacional, un evento gastronómico que reunirá a asadores nacionales e internacionales en un espectáculo culinario que busca impulsar la economía local y destacar la cultura gastronómica paceña.

Desde el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, el responsable de comunicación de la Dirección de Actividades Económicas, Daniel Acuña, invitó a la población a participar de esta actividad que se desarrollará el 25 y 26 de abril en la Plaza Villarroel, desde las 10:00 hasta las 19:00.

“Queremos hacer la invitación para que puedan venir a esta actividad donde vamos a tener no solo carnes, sino chefs internacionales de Brasil, Colombia y otros países que llegan para mostrarnos técnicas de preparación”, señaló.

El festival contará con la participación de reconocidos asadores, entre ellos integrantes del equipo Brazas Clandestinas Bolivia, recientes campeones en un torneo internacional realizado en México. Su capitán, Milton Sosa, destacó el crecimiento del evento.

Entre los principales atractivos, se anunció la preparación de cuatro vacas enteras al asador, además de una amplia variedad de carnes como cordero, cerdo, pescado y cortes especiales como tomahawk y costillas ahumadas. También se contará con técnicas innovadoras como cocción al vacío y parrillas de gran formato.

Asimismo, chefs internacionales llegarán desde países como Perú, Paraguay y Panamá, incluyendo representantes de federaciones de barbecue, quienes compartirán sus conocimientos y estilos culinarios con el público asistente.

El chef José Luis Alí, quien participará con su propuesta de carnes ahumadas, destacó la calidad del evento.

“Estaremos con un equipo preparado para ofrecer carne seleccionada y de primera calidad junto a los mejores asadores”, indicó.

Además de la oferta gastronómica, el evento incluirá música en vivo, presentaciones de ballet y concursos, como el reconocimiento al mejor stand, con el objetivo de incentivar la creatividad y la participación de los expositores.

El festival también será escenario para rendir un reconocimiento al equipo boliviano campeón en México, cuyos integrantes estarán presentes el domingo para compartir con el público y exhibir el trofeo obtenido.

Desde la organización resaltaron que este evento no solo busca consolidarse como un referente gastronómico, sino también convertirse en un espacio de integración familiar y promoción del talento nacional en el ámbito culinario. Con información de BTV.

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