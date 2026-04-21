Un nuevo hecho de tránsito se registró en la zona Sur de La Paz, donde un minibús que circulaba por el carril de bajada impactó contra un poste y posteriormente contra un vehículo de transporte escolar, dejando al menos dos estudiantes heridos.

Según el informe preliminar brindado por el comandante regional, Miguel Zambrana, los lesionados son dos menores de edad que fueron evacuados a distintos centros de salud tras el fuerte impacto.

Sin embargo, una situación preocupante se registró cuando uno de los centros médicos presuntamente se negó a atender a una de las menores.

“Se ha instruido que personal policial se constituya en el lugar, ya que existe la obligación de atender a cualquier persona herida”, afirmó Zambrana.

Los heridos fueron trasladados a la Caja Petrolera y la Caja Bancaria, donde se generó la denuncia por la falta de atención inmediata a una de las víctimas.

El impacto provocó además una significativa congestión vehicular en el sector, debido a que ambos vehículos quedaron obstaculizando el carril de bajada. Personal policial trabaja en el lugar a la espera de grúas para retirar los motorizados y restablecer la circulación.

Las causas del accidente aún están en investigación, aunque se presume que uno de los vehículos habría invadido el carril contrario.

Mientras tanto, se recomienda a los conductores circular con precaución en la zona, ya que el tránsito continúa parcialmente restringido.

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