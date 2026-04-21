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Policial

“Se hacía pasar por mujer”: Cae sujeto que captaba a niñas por redes sociales; hay más de 36 víctimas

La familia de una de las víctimas logró tender una trampa que permitió la aprehensión del sospechoso, quien operaba mediante engaños y falsas identidades.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

21/04/2026 8:47

Cae hombre que se hacía pasar por mujer para captar menores en redes
Santa Cruz, Bolivia

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En Santa Cruz, un sujeto fuera aprehendido tras ser acusado de captar a más de 36 menores mediante engaños en internet. El caso salió a la luz gracias a la denuncia de una madre, quien descubrió conversaciones sospechosas en el teléfono de su hija.

Según el testimonio, el individuo utilizaba perfiles falsos en Instagram, haciéndose pasar por mujeres con nombres como “Michelle” y “Allison”, para ganarse la confianza de niñas. Una vez establecido el contacto, ofrecía dinero a cambio de fotografías íntimas, simulando incluso la existencia de un supuesto “cortejo” que pagaba por este contenido.

“Él decía que pagaba mil bolivianos y le pedía que le mande fotos, incluso le preguntaba cómo iba al colegio”, explicó.

Ante la situación, la familia organizó un operativo para identificar al sospechoso.El individuo pidió que le dejaran una prenda íntima en un punto específico.

“¿Será que me puedes mandar una ropa interior? Pero si es usada mejor”, fue uno de los mensajes que envió, según el testimonio.

El día acordado, la familia realizó vigilancia en el lugar durante varias horas hasta que el sujeto apareció. “No tardó ni dos minutos, salió rápido a recoger la prenda”, contó la madre. En ese momento, su familiar lo interceptó y lo redujo.

“Yo le dije: no te vas a librar de esta. Hoy fue mi hija, mañana quién va a ser”, afirmó.

La Policía llegó al lugar y procedió a la aprehensión del acusado. Durante las primeras investigaciones, se identificaron al menos 20 víctimas, cifra que luego subió a más de 36 niñas.

La madre también describió el impacto emocional en su hija: “No puede dormir, no quiere comer. Me dice que tiene miedo de ir al colegio porque él conoce dónde estudia y dónde vive”.

Las autoridades continúan con la investigación para determinar el alcance total del caso y no descartan que existan más víctimas. 

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