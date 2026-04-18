Aprehenden a sujeto que acosaba y amenazaba a una menor mediante redes sociales

Un caso ocurrido en el municipio de Shinahota encendió las alertas sobre los peligros del acoso a través de redes sociales, especialmente cuando involucra a menores de edad.

Una adolescente de 16 años fue víctima de hostigamiento constante por parte de un joven de 21 años, quien la contactaba desde distintos números telefónicos. El sujeto no solo le enviaba mensajes con insinuaciones sexuales, sino que también intentó persuadirla ofreciéndole dinero a cambio de un encuentro.

La situación se agravó cuando, tras el rechazo de la menor, el individuo le envió imágenes de un arma de fuego, generando temor en la víctima. Gracias a la rápida reacción de la adolescente y su familia, el hecho fue denunciado oportunamente ante la Policía.

"La evidencia en el dispositivo móvil confirma el acoso sistemático y el contenido ilícito que vincula directamente al aprehendido con los delitos imputados", señalaron fuentes policiales.

Finalmente, en la audiencia de medidas cautelares llevada a cabo el miércoles 15 de abril, la justicia determinó que el acusado sea trasladado al recinto penitenciario de San Sebastián Varones bajo detención preventiva por un lapso de seis meses. Mientras se aguarda el peritaje técnico sobre el arma mostrada en las fotografías.

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