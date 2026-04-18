Último: Sentencian a 30 años a Joel Pérez por el caso Odalys

Luego de una audiencia maratónica de más de ocho horas, la justicia dictó sentencia condenatoria de 30 años de prisión sin derecho a indulto contra Joel Sebastián Pérez, principal acusado en el caso de Odalys Vaquiata.

El fallo también estableció sentencia absolutoria para otros cuatro coacusados, lo que generó cuestionamientos por parte de la familia de la víctima.

Reacción de la defensa

El abogado de la familia informó que se logró una condena, aunque anunció que se analizará la absolución de los otros implicados para presentar una apelación.

“Hemos logrado una sentencia condenatoria… pero vamos a analizar la absolución para interponer la apelación que corresponda”, indicó.

Cuestionamientos al proceso

La defensa también denunció presuntas irregularidades durante el juicio, señalando actitudes arbitrarias por parte del juez técnico.

“Ha habido una actitud arbitraria y ofensiva… vamos a presentar una denuncia disciplinaria”, sostuvo el jurista.

Dolor de la familia

La madre de Odalys expresó que, si bien se logró justicia parcial, aún quedan aspectos pendientes por esclarecer, especialmente el paradero de su hija.

“Ya estás condenado… dime dónde está mi hija”, clamó visiblemente afectada.

Asimismo, cuestionó la absolución de otros implicados, a quienes considera cómplices en el caso.

Situación de los coacusados

Respecto a los acusados absueltos, la defensa aclaró que no recuperarán su libertad de inmediato, ya que el fallo aún no es definitivo.

El próximo paso será la lectura íntegra de la sentencia, tras lo cual se iniciará el proceso de apelación correspondiente.

Proceso en curso

El caso aún no está cerrado, ya que deberá pasar por instancias superiores que definirán si se ratifica o modifica la sentencia.

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