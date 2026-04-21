Sector salud entra en paro 72 horas y suspende consultas externas en Santa Cruz

Desde este martes 21 hasta el jueves 23 de abril, trabajadores del sector salud acatan un paro de 72 horas en los tres niveles de atención, en protesta por el incumplimiento en el pago de salarios correspondientes a febrero y marzo.

La medida restringe la atención médica a emergencias, dejando sin servicio las consultas externas y afectando a decenas de pacientes.

Según el comunicado del sector, el pago de febrero aún no fue completado en su totalidad, mientras que marzo no ha sido cancelado a ningún trabajador. Ante esta situación, los profesionales decidieron asumir la medida de presión en demanda de una solución inmediata.

En los hospitales, la situación generó confusión y malestar entre los usuarios. Muchos pacientes acudieron desde tempranas horas sin conocer la suspensión de la atención.

“Ayer me atendieron y hoy ya no, no sabía del paro. Vine desde lejos y ahora tengo que esperar”, relató un paciente que requería atención en urología.

Otros usuarios cuestionaron la forma de la protesta, señalando que la población termina siendo la más perjudicada. “Entendemos que deben pagarles, pero deberían buscar otra manera de presionar. Nosotros dependemos de la atención médica”, expresó una mujer afectada.

El paro se desarrolla a nivel general en el sistema público, lo que impacta en consultas, tratamientos programados y seguimiento de pacientes. Mientras tanto, los trabajadores en salud mantienen su postura a la espera de una respuesta de las autoridades.

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