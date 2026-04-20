Una mujer perdió la vida el pasado viernes 17 de abril luego de ser impactada por una llanta que rodó desde una zona alta, al sur de Bogotá.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:40 de la mañana en plena vía pública y quedó registrado por cámaras de seguridad del sector. En las imágenes se observa cómo la víctima caminaba por la calle y se detiene brevemente para abrir una sombrilla, momento en el que es sorprendida por el objeto que desciende a gran velocidad desde una pendiente.

El impacto le provocó graves lesiones, por lo que fue trasladada de urgencia a un centro asistencial. Pese a los esfuerzos médicos, la mujer falleció debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar el origen exacto del incidente y establecer si la llanta fue desprendida accidentalmente o si hubo intervención de terceros. Hasta el momento no se ha identificado a los posibles responsables.

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