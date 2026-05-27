Docente desapareció después del gimnasio y fue hallado sin vida dentro de una maleta

Un caso estremecedor conmociona a Bogotá. La Fiscalía General confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Kevin Santiago Ángel Garzón, un docente de 31 años que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 20 de mayo en la localidad de Kennedy, al sur de la capital colombiana.

El profesor fue encontrado dentro de una maleta en una zona boscosa del barrio El Tintal, a pocos kilómetros del último lugar donde fue visto con vida.

De acuerdo con el reporte oficial, el hallazgo se produjo el viernes 22 de mayo, aunque la identidad del cuerpo fue confirmada recién el lunes 25 de mayo por las autoridades.

Según relataron sus familiares, Kevin salió de su jornada laboral con normalidad y posteriormente acudió a un gimnasio del sector Gran Colombiano, actividad que realizaba de manera habitual. Desde ese momento, se perdió todo rastro de su paradero.

El cuerpo fue localizado en una zona donde suelen acumularse escombros y que cuenta con poca vigilancia. La alerta fue dada inicialmente por una mujer que transitaba por el lugar junto a un reciclador, quien habría notado la presencia de una maleta sospechosa.

Al abrirla, la ciudadana confirmó que en su interior se encontraba un cuerpo humano, por lo que dio aviso inmediato a la Policía, según testimonios recogidos por medios locales.

Las primeras versiones de la investigación señalan que cámaras de seguridad habrían registrado a la víctima ingresando a una vivienda en compañía de una mujer. Posteriormente, se habría captado la salida de dos hombres trasladando una maleta en circunstancias sospechosas.

Las autoridades confirmaron que el caso es investigado como homicidio y descartaron, de manera preliminar, que el crimen esté relacionado con un robo o con la profesión del docente.

La Fiscalía continúa con las indagaciones para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y determinar el móvil del crimen que ha generado profunda indignación en Bogotá.

Familiares, amigos y allegados de Kevin esperan justicia, mientras el caso sigue bajo investigación y mantiene en alerta a la comunidad del sur de la capital colombiana.

Con información de Metro News.

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