Más de 21.000 bolsas de harina llegarán a madres beneficiarias del subsidio

El Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem) anunció la distribución de más de 21.000 bolsas de harina de trigo fortificada destinadas a madres gestantes beneficiarias del Subsidio Universal Prenatal por la Vida.

La entrega se realizará en todo el territorio nacional como parte de un plan para reforzar la nutrición en poblaciones vulnerables.

Los insumos provienen de una donación de trigo duro de la Federación de Rusia, canalizada a través del Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Este volumen fue procesado por la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), que transformó el grano en harina fortificada lista para su distribución.

Desde el Sedem señalaron que la entrega busca garantizar que el beneficio llegue sin intermediarios y de forma oportuna a las beneficiarias del subsidio.

La distribución forma parte de una estrategia orientada a mejorar la calidad alimentaria dentro del subsidio prenatal, con énfasis en la protección de la salud materna e infantil.

Las autoridades destacaron que este tipo de acciones contribuyen a reducir brechas nutricionales y fortalecer la seguridad alimentaria en el país.

El Gobierno resaltó la coordinación entre entidades públicas y la cooperación internacional como un factor clave para concretar este tipo de iniciativas.

La medida se enmarca en una política más amplia de industrialización y fortalecimiento de programas sociales, enfocada en mejorar el acceso a alimentos esenciales.

Con información del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem)

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