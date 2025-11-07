TEMAS DE HOY:
Estelita víctima de feminicidio minibús ardió en llamas Desalojo

26ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Detención preventiva para regente que besó a una menor en un colegio de Santa Cruz

Las autoridades investigan si existen más afectadas y anunciaron que reforzarán la protección de menores en las escuelas.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

07/11/2025 9:27

La investigación continúa para determinar si existen más víctimas.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Edgar Martín Q. M., quien fungía como regente en una unidad educativa de Santa Cruz, fue enviado con detención preventiva al penal de Palmasola tras ser acusado de besar a una menor de 13 años dentro del establecimiento durante el recreo.

Juan Carlos Saucedo, jefe jurídico de la Dirección Departamental de Educación, indicó que el hombre no formaba parte del personal docente o administrativo de la escuela, sino que fue contratado por la junta escolar y su sueldo era cubierto por los padres de familia.

“Nuestra atribución respecto a la menor víctima es nuestra tuición, por lo que haremos el seguimiento correspondiente al caso”, afirmó Saucedo.

El funcionario explicó que, conforme a la Ley 070, corresponde a las juntas escolares la contratación de personal para cubrir vacantes o ítems faltantes dentro de las unidades educativas. “Por esta razón fue contratado como regente en este establecimiento”, añadió.

La investigación continúa para determinar si existen más víctimas. La Dirección Departamental de Educación se ha constituido como parte coadyuvante en la investigación, dado que la víctima es estudiante de la unidad educativa.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD