Detención preventiva para regente que besó a una menor en un colegio de Santa Cruz

Edgar Martín Q. M., quien fungía como regente en una unidad educativa de Santa Cruz, fue enviado con detención preventiva al penal de Palmasola tras ser acusado de besar a una menor de 13 años dentro del establecimiento durante el recreo.

Juan Carlos Saucedo, jefe jurídico de la Dirección Departamental de Educación, indicó que el hombre no formaba parte del personal docente o administrativo de la escuela, sino que fue contratado por la junta escolar y su sueldo era cubierto por los padres de familia.

“Nuestra atribución respecto a la menor víctima es nuestra tuición, por lo que haremos el seguimiento correspondiente al caso”, afirmó Saucedo.

El funcionario explicó que, conforme a la Ley 070, corresponde a las juntas escolares la contratación de personal para cubrir vacantes o ítems faltantes dentro de las unidades educativas. “Por esta razón fue contratado como regente en este establecimiento”, añadió.

La investigación continúa para determinar si existen más víctimas. La Dirección Departamental de Educación se ha constituido como parte coadyuvante en la investigación, dado que la víctima es estudiante de la unidad educativa.

