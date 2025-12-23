Condenan a 30 y 25 años a dos hombres por abuso a menores en El Alto

El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que el Ministerio Público, demostró que dos sujetos, en dos hechos distintos, son autores del delito de Violación de Infante, Niño, Niña o Adolescente, Marco A.A.M., de 31 años, quien agredió sexualmente a su hijastro de 11 años y Guiver R.S.L., de 37 años a su hija de 14 años, motivo por el que el Tribunal 4ª Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer de la ciudad de El Alto, determinó para el primero 30 años de cárcel y 25 años para el segundo, ambos deben cumplir en el penal de San Pedro.

“En las audiencias de juicio, los fiscales litigantes presentaron las pruebas como el informe psicológico, entrevista en cámara Gesell, informe médico forense y el peritaje psicológico de las víctimas donde identifican plenamente a sus agresores, entre otras pruebas que fueron determinantes para que los sujetos sean sentenciados a prisión.”, dijo la autoridad en conferencia de prensa.

En el primer caso, los hechos sucedieron en la gestión 2017, cuando la madre del niño de 11 años viajó y lo dejó con su padrastro, momento que fue aprovechado por el sujeto para agredir sexualmente al menor de edad, cuando llegó la madre, la víctima le aviso y ella lo denunció a las autoridades, fue aprehendido, imputado y acusado, para luego ser sentenciado a la máxima pena de presidio.

El segundo caso, el hecho se conoció en abril de 2024, cuando la menor de 14 años había cambiado su comportamiento en el Colegio y los maestros reportaron a su madre, luego se conoció que el padre biológico de la menor de edad, la agredió sexualmente desde que tenía 12 años, siendo la última vez ese año, por lo que la madre denunció a su pareja a la Policía, fue aprehendido y procesado por el Ministerio Público, hasta que se obtuvo la sentencia de 25 años en su contra.

