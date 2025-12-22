TEMAS DE HOY:
Comunidad

Vecinos denuncian presunto uso de dinamita durante protesta en el centro cruceño

Charles M. Flores

22/12/2025 15:57

Piden intervención de autoridades tras denuncia de uso de explosivos en protesta. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Vecinos del centro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra denunciaron el presunto uso de dinamita durante una marcha realizada en inmediaciones de la zona céntrica, hecho que generó alarma y preocupación entre los residentes del sector.

De acuerdo con un reporte ciudadano enviado al espacio Ojo Ciudadano de Notivisión, los marchistas habrían detonado presuntamente dinamita en medio de la movilización, provocando fuertes explosiones que fueron escuchadas por varias cuadras.

Los vecinos señalaron que este tipo de acciones representan un grave riesgo para la seguridad de la población, especialmente por tratarse de un área de alta afluencia peatonal y comercial. Asimismo, manifestaron su temor ante la posibilidad de que se produzcan daños materiales o personas heridas.

Ante esta situación, solicitaron la intervención inmediata de las autoridades competentes para que se investigue el hecho y se tomen las acciones correspondientes, considerando la peligrosidad que implica el uso de explosivos en espacios urbanos.

Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial que confirme o descarte el uso de dinamita durante la protesta, mientras se aguarda un informe por parte de las instancias responsables.

 

