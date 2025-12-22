Acribillan a un joven de 25 años cerca de una discoteca en Cobija

Un violento ataque armado ocurrido ayer, domingo cobró la vida de un joven de 25 años en inmediaciones de una discoteca de la ciudad de Cobija, capital del departamento de Pando.

La víctima fue identificada con las iniciales G.E.V.S., quien falleció en el lugar tras recibir múltiples impactos de bala. El hecho se registró aproximadamente a las 06:00, cerca de una discoteca, según reportó el medio digital Alto Acre.

De acuerdo con imágenes captadas por una cámara de seguridad, el joven se encontraba cerca de un toldo en las afueras del local nocturno cuando un sujeto, vestido con una chamarra negra, se le aproxima por detrás. En medio de varias personas, el desconocido saca un arma de fuego y realiza varios disparos, provocando pánico entre los presentes, para luego darse a la fuga.

Como consecuencia del ataque, dos personas resultaron heridas. Una de ellas fue trasladada de emergencia a un centro asistencial, donde recibe atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han brindado un informe oficial sobre su estado de salud.

La Policía Boliviana iniciaron las investigaciones correspondientes, tomando declaraciones de testigos y recolectando evidencias que permitan esclarecer las circunstancias y el móvil del crimen, así como identificar y dar con el paradero del autor del ataque.

