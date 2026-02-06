Duro golpe al narcotráfico en Villa Tunari: Felcn destruye laboratorio tras enfrentamiento

En un operativo de alto impacto, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) logró desarticular un laboratorio de cristalización de cocaína en el municipio de Villa Tunari. La intervención, marcada por momentos de tensión, resultó en la incautación de más de 400 kilos de droga y una afectación económica superior al millón de dólares.

Según informó el director de la Felcn, Christian Montaño, el hallazgo se produjo durante un rastrillaje en la zona. Los efectivos detectaron una senda improvisada con tablas de madera que se internaba en la selva. Tras avanzar aproximadamente un kilómetro, los uniformados fueron recibidos con disparos de armas de fuego por parte de los delincuentes que custodiaban el lugar.

Pese al ataque, los efectivos lograron repeler la agresión, controlar el perímetro y asegurar las instalaciones del laboratorio.

El balance del operativo arrojó los siguientes resultados:

Droga secuestrada: 401 kilos con 300 gramos de cocaína base en estado granulado, distribuidos en 10 bolsas de yute y un contenedor plástico.

Aprehendidos: Un hombre de 34 años y una mujer de 38 años, ambos de nacionalidad boliviana.

Armamento: Se confiscaron 2 armas de fuego.

Afectación económica: Se estima un golpe financiero de $us 1.159.832 al narcotráfico.

"Nuestros efectivos reaccionaron de forma oportuna para controlar el lugar tras ser recibidos con disparos. Se ha logrado una afectación significativa tanto en logística como en patrimonio para estas organizaciones", destacó el coronel Montaño.

Tras la recolección de pruebas y el pesaje oficial de la sustancia, las autoridades procedieron a la destrucción e incineración del laboratorio de cristalización. Los dos aprehendidos ya se encuentran a disposición del Ministerio Público.

