Descubren que laboratorio producía 160 kilos de cocaína al día en parcela del exzar antidrogas

Un laboratorio ubicado en la parcela de Felipe Cáceres, ex zar antidroga durante el gobierno de Evo Morales, fue descubierto este martes por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN). Según el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, la instalación tenía capacidad para procesar entre 150 y 160 kilos de clorhidrato de cocaína diariamente.

El operativo se llevó a cabo en la madrugada del 23 de septiembre, en la central Primero de Mayo, Sindicato Esmeralda, en Puerto Villarroel, Cochabamba. Cáceres fue aprehendido pasadas las 10h00 en presencia de un fiscal y será puesto a disposición del Ministerio Público mientras se investigan su vínculo con el laboratorio.

El laboratorio, ubicado a 500 metros de un camino vecinal y a 10 km de la carretera departamental, contaba con infraestructura para al menos 10 personas y todos los insumos necesarios para la producción masiva de cocaína, incluyendo 2.000 litros de acetato, 50 kg de carbón activado, 50 kg de bisulfito y 200 litros de gasolina.

A 600 metros del laboratorio, la FELCN identificó una empresa de áridos también propiedad de Cáceres. Aunque él declaró ser propietario del terreno y de su vivienda, su participación directa en el laboratorio aún se encuentra bajo investigación.

Tras la aprehensión, la FELCN destruyó e incineró la instalación, afectando al patrimonio del narcotráfico por un valor aproximado de $us 90.000.

Ríos recalcó que el caso no tiene motivación política y pidió tranquilidad ante el hallazgo: “No es momento para nerviosismos o acusaciones, sino para esperar los resultados de la investigación y lo que determine la justicia”.

