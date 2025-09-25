Abogado denuncia brutalidad y premeditación en asesinato de adolescente en Lauca Ñ

El caso que conmocionó al Trópico de Cochabamba sigue generando indignación. La adolescente de 14 años asesinada por su prima y compañera de colegio, también de 14 años, fue víctima de un crimen planificado y cruel, según declaraciones del abogado de la familia, Diego Céspedes, quien habló con El Mañanero a través de videollamada.

“Tenía 14 años y la asesinaron. Además, la asesinaron de una forma tan cruel. Todo fue premeditado por dos jóvenes”, denunció Céspedes. El abogado explicó que las agresoras utilizaron un estilete y un lápiz para degollar a la víctima, tras una fiesta de gala del colegio donde compartieron con la menor.

La justicia determinó detención preventiva para las adolescentes en el Centro de Infractores Cometa, en Cochabamba, por un período de 45 días, mientras continúan las investigaciones. Céspedes aseguró que la decisión se tomó tras acreditar la autoría de las menores y riesgos procesales de fuga u obstaculización, según la Ley 548 para adolescentes en conflicto con la ley.

“Son autoras confesas. Relataron cómo planificaron y ejecutaron este crimen. Lo hicieron por motivos fútiles. Porque supuestamente la víctima tuvo conversaciones con el enamorado de una de estas y la otra porque presuntamente ‘hablaba mal de ellas’ (…) Afilaron el lápiz y el estilete para atacar a la menor”, explicó el abogado.

Investigación y evidencia

El proceso incluyó la recolección de elementos objetivos por parte de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), entre ellos el estilete utilizado y otros indicios. La planificación del asesinato se remonta al inicio de septiembre, confirmando la premeditación, la alevosía y el ensañamiento en contra de la víctima.

Céspedes lamentó que la ley sea “muy favorable para las menores en conflicto con la ley”, indicando que las adolescentes podrían cumplir solo dos tercios de la condena antes de los 18 años, accediendo a beneficios que no generan antecedentes penales.

“Es terrible. Estas dos jóvenes con total frialdad y crueldad planificaron el crimen de su prima y compañera de curso. La violencia extrema del ataque es escalofriante (...) Fue una vecina quien vio entrar en la zona boscosa a tres menores, pero sólo vio salir a dos, es de esta manera reconoció a una de ellas, que era la hija de su amiga e identificó que el vestido de una de ellas estaba con sangre, de inmediato denunció”, afirmó.

La familia continuará aportando pruebas y testigos, además de solicitar pericias forenses y genéticas, con el objetivo de asegurar la máxima sanción posible y esclarecer si existieron otros partícipes en este asesinato que ha dejado profunda conmoción en Lauca Ñ y todo el Trópico de Cochabamba.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play