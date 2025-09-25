TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito accidente vehicular conductor atropelló a tres personas

24ºC Santa Cruz de la Sierra

2ºC La Paz

12ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¡De terror! Pasajeros escapan por las ventanas tras violento choque de flota en Cotoca

El feriado en Santa Cruz terminó en tragedia cuando una flota, presuntamente conducida por un chofer ebrio, se estrelló contra la tranca de Cotoca. Varios pasajeros resultaron heridos y tuvieron que salir por las ventanas para salvar sus vidas.

Ligia Portillo

25/09/2025 6:49

¡De terror! Pasajeros escapan por las ventanas tras violento choque de flota en Cotoca. Foto: Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

En pleno feriado del 24 de septiembre, la tranquilidad en la ruta hacia Guarayos se vio interrumpida por un grave accidente de tránsito. Una flota de la empresa Trans Guarayos terminó impactando con violencia contra la estructura de la tranca de Cotoca, dejando a decenas de pasajeros heridos y un caos total en el lugar.

Testigos aseguran que el conductor habría estado en estado de ebriedad, lo que explicaría la pérdida de control del vehículo. “En la tranca se chocó, dijeron que estaba borracho el chofer y salimos todos por la ventana… había varios niños golpeados y mujeres sangrando”, relató Carmelia Mamani, una de las pasajeras que logró salir ilesa.

El impacto fue tan fuerte que muchos pasajeros tuvieron que escapar rompiendo las ventanas para salir del bus siniestrado. “El golpe se escuchó muy fuerte, no había por dónde salir, por eso salieron todos por las ventanas. La verdad, fue impactante”, comentó Alejandra, una pasajera que presenció el accidente.

Varias ambulancias llegaron de inmediato para evacuar a los heridos a una clínica cercana, mientras que efectivos de la Policía acudieron al lugar para iniciar las investigaciones y verificar el estado del conductor.

Hasta el momento no se informó sobre víctimas fatales, pero las autoridades piden extrema precaución a los conductores en estas fechas festivas para evitar más tragedias.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

Notivisión primero

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

Notivisión primero

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD