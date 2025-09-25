¡De terror! Pasajeros escapan por las ventanas tras violento choque de flota en Cotoca

En pleno feriado del 24 de septiembre, la tranquilidad en la ruta hacia Guarayos se vio interrumpida por un grave accidente de tránsito. Una flota de la empresa Trans Guarayos terminó impactando con violencia contra la estructura de la tranca de Cotoca, dejando a decenas de pasajeros heridos y un caos total en el lugar.

Testigos aseguran que el conductor habría estado en estado de ebriedad, lo que explicaría la pérdida de control del vehículo. “En la tranca se chocó, dijeron que estaba borracho el chofer y salimos todos por la ventana… había varios niños golpeados y mujeres sangrando”, relató Carmelia Mamani, una de las pasajeras que logró salir ilesa.

El impacto fue tan fuerte que muchos pasajeros tuvieron que escapar rompiendo las ventanas para salir del bus siniestrado. “El golpe se escuchó muy fuerte, no había por dónde salir, por eso salieron todos por las ventanas. La verdad, fue impactante”, comentó Alejandra, una pasajera que presenció el accidente.

Varias ambulancias llegaron de inmediato para evacuar a los heridos a una clínica cercana, mientras que efectivos de la Policía acudieron al lugar para iniciar las investigaciones y verificar el estado del conductor.

Hasta el momento no se informó sobre víctimas fatales, pero las autoridades piden extrema precaución a los conductores en estas fechas festivas para evitar más tragedias.

