¡Confirmado! Habrá feriado largo este viernes 2 de enero, pero se suspende el descanso del 22

Los bolivianos tendrán un inicio de año con descanso prolongado. El Gobierno nacional confirmó este lunes que el viernes 2 de enero será feriado nacional con suspensión de actividades, permitiendo un puente festivo de cuatro días.

La determinación surge tras la evaluación de los datos de Navidad, que superaron las expectativas de movimiento económico. Con este cambio, el Gobierno busca evitar que la actividad económica se detenga dos veces en el mismo mes.

El ministro de Trabajo, Edgar Morales, dijo la semana pasada que el feriado de Año Nuevo del 2 de enero estaría sujeto a evaluaciones del comportamiento del turismo y el movimiento económico generado durante el feriado largo de Navidad.

Sin embargo, la medida viene con un ajuste importante: el feriado del 22 de enero, Día del Estado Plurinacional, queda suspendido y será jornada laboral normal.

Feriado puente

El viceministro de Turismo, Andrés Aramayo, dijo que tras analizar el feriado puente de Navidad permitió replicar la medida para Año Nuevo porque no solo facilitó un encuentro familiar, sino que permitió duplicar la ocupación hotelera y el impulso al turismo interno.

“Los resultados preliminares dan cuenta que de un 40% de la ocupación hotelera, en el feriado puente de Navidad subió al 90% a nivel nacional, en Coroico, que, a pesar del clima, se ha visto un desplazamiento de personas de dos a tres días que ha mejorado el circulante y muchos empleos, que dependía de temporada alta, se han visto beneficiado con el efeto multiplicador del turismo”, señaló Aramayo.

Agregó que la ampliación de un feriado de 24 a 96 horas permite a los bolivianos planificar viajar de larga estadía, porque se tiene información que inician sus viajes el miércoles y lo prolongan hasta el sábado o domingo, que son días que empiezan a retornar a sus lugares de origen.

