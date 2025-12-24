¿Será feriado este 2 de enero? Esto dice el Ministerio de Trabajo

El ministro de Trabajo, Edgar Morales, informó que el Gobierno evaluará el comportamiento del turismo y el movimiento económico generado durante el feriado largo de Navidad para determinar si se adopta una medida similar en el feriado de Año Nuevo.

Morales explicó que el Decreto Supremo 5506, que establece el feriado largo por Navidad, rige por única vez; sin embargo, la aplicación de una medida similar para fin de año estará sujeta a los resultados económicos que se registren durante estos días.

“Vamos a evaluarlo. Este fin de semana vamos a ver los datos de cuánto se ha generado; si realmente es un éxito este feriado, tal vez podemos adoptar la misma medida para fin de año”, indicó la autoridad.

De acuerdo con proyecciones oficiales, se estima que el feriado largo de Navidad podría generar un movimiento económico superior a los Bs 190 millones, principalmente en los sectores de gastronomía, hotelería y otros rubros vinculados al turismo.

El Decreto Supremo 5506 declara feriado nacional el 26 de diciembre de 2025, con suspensión de actividades laborales en los sectores público y privado, con el objetivo de promover el turismo interno como una actividad económica estratégica.

