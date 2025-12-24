La alegría de volver a casa: Viru Viru se llena de familias que se reencuentran por Navidad

Después de meses o incluso años lejos de Bolivia, muchos bolivianos que viven en el extranjero volvieron para pasar las fiestas con su familia, reencontrarse con sus raíces y disfrutar juntos de momentos llenos de emoción.

El aeropuerto internacional de Viru Viru se llenó de abrazos, globos, flores y carteles mientras decenas de familias esperaban ansiosas a sus seres queridos.

“Estoy ansiosa de ver a mi hija, ¡ya fue mucho tiempo sin verla!”, dijo una mamá que esperaba a su hija que llegaba desde Buenos Aires.

Por su parte, un viajero que vive en Estados Unidos contó: “Estoy feliz de estar en casa y pasar las vacaciones con mi familia”.

Estos encuentros muestran cómo, aunque la distancia sea larga, la familia y las tradiciones siempre unen, sobre todo en esta época de fiestas y reencuentros.

