Paz ratifica a Gustavo Ávila como representante del Ejecutivo en el TSE

En la Gaceta oficial se publicó el Decreto Supremo N.º 5545, donde se ratifica a Gustavo Antonio Ávila Mercado como vocal del TSE en representación del Órgano Ejecutivo. Este decreto fue firmado el 10 de febrero del año en curso.

Gustavo Ávila cumple la función de presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El decreto contempla un solo artículo que dice lo siguiente: “ARTÍCULO ÚNICO. - Se ratifica la designación del ciudadano GUSTAVO ANTONIO ÁVILA MERCADO como VOCAL DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, en representación del Órgano Ejecutivo. Es dado en la Casa Grande del Pueblo de la ciudad de La Paz, a los diez días del mes de febrero del año dos mil veintiséis.”

La sala plena del TSE se conforma, según el artículo 206 de la Constitución Política del Estado, por siete miembros: 6 designados por la Asamblea Legislativa Plurinacional y uno por el poder ejecutivo.

Actualmente la sala plena del TSE está conformada por Silvia Elizabeth Chávez Reyes, Carlos Alberto Goitia, Ximena Camacho Goyzueta, Carlos Ortiz Quezada, Ramiro Froilán Canedo Chávez y Celedonia Cruz Ayma.

El TSE lleva adelante el desarrollo de las Elecciones Subnacionales 2026, que se realizarán el próximo 22 de marzo, y la renovación de autoridades en los primeros días de mayo.

