TEMAS DE HOY:
Caso sparring Juez Hebert Zeballos robo de postes

25ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Gomer Padilla propone descentralización, seguridad y municipalización de la salud para Santa Cruz

El candidato plantea transferir personal y recursos directamente a los distritos para que resuelvan sus problemas.

Miguel Ángel Roca Villamontes

11/02/2026 9:24

Escuchar esta nota

Gomer Padilla, candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra por la Alianza Solidaria Popular (ASIP), presentó los ejes centrales de su plan de gobierno, enfocados en descentralización municipal, seguridad ciudadana, economía urbana y salud pública.

El aspirante explicó que su propuesta plantea descentralizar la autoridad municipal, dotando a los distritos de personal, competencias y recursos económicos para que puedan resolver de manera directa los problemas en cada zona.

En materia de seguridad ciudadana, Padilla señaló que, desde su experiencia, impulsará un trabajo proactivo del Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana, en coordinación estrecha con la Policía Boliviana, con el objetivo de mejorar la prevención del delito.

 

Respecto a la economía urbana, indicó que busca transformar la informalidad en formalidad mediante políticas de capacitación y generación de condiciones para los emprendedores. 

“Nuestro comercio está compuesto por emprendedores; el municipio será un capacitador y generador de condiciones para que puedan progresar económicamente y convertirse en futuros tributarios”, afirmó.

Padilla sostuvo que dentro de su plan de gobierno contempla la municipalización de la salud, como parte de una estrategia para mejorar la gestión y atención en este servicio básico.
 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD