Gomer Padilla propone descentralización, seguridad y municipalización de la salud para Santa Cruz

Gomer Padilla, candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra por la Alianza Solidaria Popular (ASIP), presentó los ejes centrales de su plan de gobierno, enfocados en descentralización municipal, seguridad ciudadana, economía urbana y salud pública.

El aspirante explicó que su propuesta plantea descentralizar la autoridad municipal, dotando a los distritos de personal, competencias y recursos económicos para que puedan resolver de manera directa los problemas en cada zona.

En materia de seguridad ciudadana, Padilla señaló que, desde su experiencia, impulsará un trabajo proactivo del Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana, en coordinación estrecha con la Policía Boliviana, con el objetivo de mejorar la prevención del delito.

Respecto a la economía urbana, indicó que busca transformar la informalidad en formalidad mediante políticas de capacitación y generación de condiciones para los emprendedores.

“Nuestro comercio está compuesto por emprendedores; el municipio será un capacitador y generador de condiciones para que puedan progresar económicamente y convertirse en futuros tributarios”, afirmó.

Padilla sostuvo que dentro de su plan de gobierno contempla la municipalización de la salud, como parte de una estrategia para mejorar la gestión y atención en este servicio básico.



