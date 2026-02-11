Conociendo al Candidato: Wilson Vilela busca transformar Colcapirhua con "Soluciones para todos"

En una nueva entrega de nuestro segmento electoral, conversamos con Wilson Vilela Saavedra, el administrador de empresas de 49 años que aspira a la silla municipal de Colcapirhua. Con un discurso centrado en la familia y el progreso técnico, Vilela presentó un plan de trabajo que busca resolver deudas históricas del municipio.

Para Vilela, el crecimiento de Colcapirhua debe sostenerse en servicios básicos fortalecidos. Sus propuestas estrella incluyen:

Nuevo centro de salud: Construcción de un establecimiento para el Distrito B.

Especializaciónhospitalaria: Ampliación de las áreas de Neonatología y Pediatría en el Hospital Municipal Andrés Cuschieri.

Infraestructura educativa: Construcción de una nueva unidad educativa para responder a la demanda estudiantil.

El candidato no evitó los temas más complejos de la región. Aseguró que una de sus prioridades será definir de manera técnica y definitiva los límites territoriales con los municipios vecinos, un conflicto recurrente en la zona. Asimismo, propuso la industrialización de la basura como la solución final al manejo de residuos sólidos.

Buscando reactivar la economía local, Vilela apuesta por el patrimonio y la recreación:

Potencial Arqueológico: Puesta en valor de las Qollqas de Kenamari. Proyecto Ceramil: Creación de un parque temático en la laguna de Ceramil. Juventud: Impulso al deporte como pilar de formación para las nuevas generaciones.

"En mi vida lo más importante es la familia; a partir de ahí podemos construir el progreso para todo un municipio con seguridad", afirmó el candidato de 'Soluciones para todos'.

