Wilder Vargas busca transformar Sacaba: Blockchain y desburocratización marcan su propuesta electoral

La propuesta de NGP se asienta sobre tres ejes estratégicos que buscan posicionar a Sacaba como una "ciudad del futuro".

Milen Saavedra

05/02/2026 22:07

Sacaba, Bolivia

En una nueva entrega del sector “Conociendo al Candidato”, Wilder Vargas, representante del partido Nueva Generación Patriótica (NGP), presentó su visión de gobierno para la alcaldía de Sacaba. A sus 41 años y con un perfil profesional enfocado en las tecnologías de la información, el candidato apuesta por un cambio generacional basado en la modernización administrativa.

Vargas, quien fue presidente del distrito rural Ucuchi hace dos años, asegura que la gestión municipal actual ha quedado estancada en promesas incumplidas. "Nos han vendido gato por liebre. Quiero llevar a Sacaba hacia ese futuro que hoy es una utopía", afirmó durante su intervención.

  1. Institucionalidad y Gobernanza Ética: El candidato propone una revolución administrativa mediante el uso de blockchain, contratos inteligentes y NFTs. El objetivo es eliminar la burocracia, garantizando trámites rápidos, precisos y, sobre todo, transparentes para el ciudadano.

  2. Desarrollo Productivo e Innovación: Vargas plantea potenciar los distintos pisos ecológicos de Sacaba para fortalecer el sector productivo. Su visión incluye la "capitalización del conocimiento", buscando que el municipio no solo produzca bienes, sino que también exporte talento e innovación, apoyando directamente al sector estudiantil.

  3. Salud y Sostenibilidad Ambiental: Un eje enfocado en el bienestar integral y la preservación de los recursos naturales del municipio.

Bajo el lema de "Dios, patria y familia", el candidato de NGP apeló a la confianza de los votantes en una nueva camada de líderes. "Sé que quieres ser parte de una nueva generación", concluyó Vargas, haciendo un llamado a los sacabeños a romper con los esquemas políticos tradicionales.

 

 

