Conociendo al Candidato: Lizeth Morales Ríos busca liderar Sacaba con un enfoque social y productivo

En nuestro segmento “Conociendo al Candidato”, presentamos a Dora Lizeth Morales Ríos, quien aspira a la alcaldía del municipio de Sacaba por A-UPP. Con una visión marcada por su experiencia profesional y su rol como madre, Morales busca posicionarse como la alternativa para consolidar el desarrollo en la región.

A sus 43 años, Lizeth Morales se define como una hija de la "tierra bendita" de Sacaba. Es abogada de profesión y madre de familia, factores que, según ella, le otorgan la sensibilidad necesaria para entender las carencias del municipio. "Como mujer y madre, estoy comprometida con nuestra niñez, juventud y adultos mayores", señaló durante la presentación de su perfil.

El plan de gobierno de Morales Ríos se divide en cuatro ejes estratégicos destinados a mejorar la calidad de vida de los sacabeños:

Salud con calidad y calidez: La candidata pone especial énfasis en los distritos rurales , donde propone construir infraestructura específica para descentralizar la atención y asegurar que los sectores más alejados reciban un trato digno.

Educación prioritaria: Busca fortalecer las unidades educativas, garantizando que los intereses de los estudiantes sean el centro de la gestión municipal.

Desarrollo productivo y agua: Ante la necesidad del sector agropecuario, Morales propone la construcción de represas para garantizar el riego y asegurar la producción local.

Seguridad ciudadana: Su meta es transformar a Sacaba en una ciudad segura que brinde "tranquilidad y estabilidad" a todas las familias.

Al igual que sus convicciones personales, su mensaje final estuvo cargado de un componente espiritual y comunitario:

"Lo más importante para mí es Dios, mi familia y la gran familia sacabeña. Esta tierra nos vio crecer y por eso pido su apoyo: para construir una mejor ciudad por nuestros niños y jóvenes".

Mira la programación en Red Uno Play