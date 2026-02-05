Conociendo al Candidato: Lizeth Morales Ríos busca liderar Sacaba con un enfoque social y productivo

Con una visión marcada por su experiencia profesional y su rol como madre, Morales busca posicionarse como la alternativa para consolidar el desarrollo en la región.
04/02/2026 22:17
En nuestro segmento “Conociendo al Candidato”, presentamos a Dora Lizeth Morales Ríos, quien aspira a la alcaldía del municipio de Sacaba por A-UPP. Con una visión marcada por su experiencia profesional y su rol como madre, Morales busca posicionarse como la alternativa para consolidar el desarrollo en la región.
A sus 43 años, Lizeth Morales se define como una hija de la "tierra bendita" de Sacaba. Es abogada de profesión y madre de familia, factores que, según ella, le otorgan la sensibilidad necesaria para entender las carencias del municipio. "Como mujer y madre, estoy comprometida con nuestra niñez, juventud y adultos mayores", señaló durante la presentación de su perfil.
El plan de gobierno de Morales Ríos se divide en cuatro ejes estratégicos destinados a mejorar la calidad de vida de los sacabeños:
Salud con calidad y calidez: La candidata pone especial énfasis en los distritos rurales, donde propone construir infraestructura específica para descentralizar la atención y asegurar que los sectores más alejados reciban un trato digno.
Educación prioritaria: Busca fortalecer las unidades educativas, garantizando que los intereses de los estudiantes sean el centro de la gestión municipal.
Desarrollo productivo y agua: Ante la necesidad del sector agropecuario, Morales propone la construcción de represas para garantizar el riego y asegurar la producción local.
Seguridad ciudadana: Su meta es transformar a Sacaba en una ciudad segura que brinde "tranquilidad y estabilidad" a todas las familias.
Al igual que sus convicciones personales, su mensaje final estuvo cargado de un componente espiritual y comunitario:
"Lo más importante para mí es Dios, mi familia y la gran familia sacabeña. Esta tierra nos vio crecer y por eso pido su apoyo: para construir una mejor ciudad por nuestros niños y jóvenes".
