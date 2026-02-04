El Torno vibra con su Reina y se prepara para el Carnaval 2026

El municipio de El Torno ya palpita el Carnaval 2026 con la presentación oficial de su soberana, Alejandra Figueroa, quien fue elegida gracias al respaldo masivo de la población a través de redes sociales.

La nueva reina junto a los coronadores Los Tremendazos, destacaron el cariño de la gente como el motor principal para aceptar esta importante responsabilidad.

La nueva reina señaló que desde muy pequeña ha participado en distintas actividades culturales y reinados del municipio; sin embargo, indicó que este podría ser su último título, ya que se encuentra cursando su último año de la carrera de Comunicación y desea enfocarse en la culminación de sus estudios.

En cuanto a la agenda carnavalera, Figueroa anunció que su coronación y café de reina se llevará a cabo este viernes a las 17:00 en el frontis de la Alcaldía de El Torno.

Además, confirmó la realización del corso infantil este domingo y del gran corso oficial el próximo 14 de febrero.

Por su parte, el responsable de la Unidad de Turismo del municipio extendió la invitación a toda la población a participar del Carnaval Torneño y resaltó el esfuerzo que se realiza para fortalecer esta festividad.

“El Torno se prepara para su gran fiesta, queremos que nuestra ambrosía y nuestros corsos se conviertan en una tradición”, manifestó.

Asimismo, anunció que durante los tres días de carnaval se contará con actividades culturales, ambrosía popular y la presentación de dos grupos musicales, asegurando que el municipio está listo para recibir a los visitantes. “Nuestro carnaval no tiene nada que envidiar a ningún otro”, afirmó.

