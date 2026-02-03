TEMAS DE HOY:
Taxista desaparecido Caso maletas Accidente El Alto

Política

Ricardo Rada afirmó que bajar el salario a los asambleístas no elimina el problema de raíz

El diputado por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) Ricardo Rada, quien está en contra de la propuesta de bajar el sueldo a los Asambleístas justificó todos los gastos que se tiene en el ejercicio de sus funciones.   

Juan Marcelo Gonzáles

03/02/2026 23:01

Foto: Diputado Ricardo Rada PDC
La Paz

Continúa la polémica ante la propuesta realizada por el senador Milton Condori, quien propone la realización de un referéndum para reducir los salarios de los asambleístas titulares a Bs 10.000 y Bs 3.500 para los suplentes.

El diputado por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) Ricardo Rada, en una entrevista en Que No Me Pierda, afirmó que el verdadero problema no es cuánto gana un asambleísta, sino cuánto rinde.

“En lugar de cuestionarnos cuánto ganan los parlamentarios, deberíamos preguntarnos cuánto es lo que rinden, cómo justifican ese salario, porque hoy la forma de salir de esta crisis es viabilizar leyes que aumenten la productividad del pueblo boliviano y no sería la solución de fondo reducirnos el salario”, mencionó Rada.

El parlamentario aseguró que existe un desconocimiento de la población en cuanto a los gastos que tiene una autoridad y ejemplificó que varios asambleístas deben realizar gastos para trasladarse hasta la sede de gobierno, y otros deben alquilar una vivienda para trabajar en la ciudad de La Paz.

En cuanto a la propuesta de un referéndum para reducir los salarios, Rada afirmó que existen otros temas más urgentes de necesidad para el país. Actualmente, los asambleístas titulares perciben un salario de Bs. 22.632 y un suplente Bs 7.544

