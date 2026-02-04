The Strongest vence 2 a 1 a Deportivo Táchira por la Copa Libertadores

En el marco de la Copa Libertadores, The Strongest obtuvo la victoria en el Hernando Siles logrando ganar a Deportivo Táchira con un 2 a 1.

El encuentro de ida fue el primero en la fase del torneo continental.

Jaime Arrascaita anotó el primer tanto en el minuto 56, mientras que el segundo tanto fue un gol de Víctor Abrego a los 82 minutos.

Entre tanto, Carlos Calzadilla, de Táchira, fue el encargado de anotar el único gol al minuto 63.

