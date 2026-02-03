TEMAS DE HOY:
Copa del Rey: Barcelona avanza a semis tras vencer 2-1 al Albacete

Con goles de Araujo y Yamal, los dirigidos por Hansi Flick avanzaron entre los cuatro mejores del torneo.

EFE

03/02/2026 18:34

España.

El Barcelona se empleó a fondo este martes para ganar en el estadio Carlos Belmonte al Albacete, duodécimo clasificado de LaLiga Hypermotion (Segunda División del fútbol español), y selló su pase a las semifinales de la Copa del Rey Mapfre.

El delantero Lamine Yamal, con un disparo ajustado al segundo palo, abrió el marcador en el primer tiempo (0-1, min. 39), mientras que el uruguayo Ronald Araujo (0-2, min. 56), con un cabezazo tras un saque de esquina, encarriló la eliminatoria a partido único.

El local Javi Moreno animó los cuartos de final en el minuto 87 con un tanto de cabeza, y el Albacete estuvo a punto de empatar en el tiempo añadido con un disparo de Gámez que Gerard Martín salvó bajo palos.
EFE.

