Copa del Rey: Barcelona avanza a semis tras vencer 2-1 al Albacete

Escuchar esta nota
El Barcelona se empleó a fondo este martes para ganar en el estadio Carlos Belmonte al Albacete, duodécimo clasificado de LaLiga Hypermotion (Segunda División del fútbol español), y selló su pase a las semifinales de la Copa del Rey Mapfre.
El delantero Lamine Yamal, con un disparo ajustado al segundo palo, abrió el marcador en el primer tiempo (0-1, min. 39), mientras que el uruguayo Ronald Araujo (0-2, min. 56), con un cabezazo tras un saque de esquina, encarriló la eliminatoria a partido único.
El local Javi Moreno animó los cuartos de final en el minuto 87 con un tanto de cabeza, y el Albacete estuvo a punto de empatar en el tiempo añadido con un disparo de Gámez que Gerard Martín salvó bajo palos.
EFE.
Mira la programación en Red Uno Play
17:00
18:55
21:00
22:00
00:00
01:00
17:00
18:55
21:00
22:00
00:00
01:00