TEMAS DE HOY:
Armin Dorgathen+ Rafael Arce Mosqueira zar antidrogas

29ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡Otro fracaso! Real Madrid eliminado de la Copa del Rey

El Albacete elimina al Real Madrid con un gol en el 95 (3-2) en el debut de Arbeloa.

EFE

14/01/2026 19:05

Foto: Redes sociales.
España.

Escuchar esta nota

 El Albacete, equipo que milita en la Segunda División del fútbol español, dio la sorpresa en los octavos de final de la Copa del Rey al eliminar al Real Madrid (3-2) gracias a un gol de Jefté Betancor, en el minuto 95.

Betancor ya adelantó al Albacete en el minuto 82, pero el tanto fue igualado por Gonzalo García en el 91, una anotación que se quedó en nada tras el gol final que elimina al Real Madrid de la Copa del Rey, en el que fue el primer partido de Álvaro Arbeloa como entrenador del conjunto blanco. EFE

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD