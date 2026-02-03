Familia pagó por la liberación de la mujer secuestrada en Yapacaní, según Fiscalía

El fiscal General del Estado, Roger Mariaca, informó este martes que la mujer que fue secuestrada en el municipio de Yapacaní ya se encuentra a salvo con su familia, luego de que se realizara un pago aproximado de 30.000 dólares como parte de su liberación.

La autoridad explicó que el hecho se registró el 2 de febrero y que, desde ese momento, el Ministerio Público activó la investigación en coordinación con la Policía Boliviana, a través de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Yapacaní y el grupo DACI, entre otras unidades.

“Es importante mencionar que la señora Martha ya se encuentra con su familia. Ha sido recuperada por la Policía Boliviana”, señaló Mariaca en conferencia de prensa desde el municipio de Porongo.

El fiscal General indicó que el caso se investiga por los presuntos delitos de asociación delictuosa y secuestro, y confirmó que existió un “desprendimiento económico” por parte de la familia para lograr la liberación de la víctima. Según los primeros informes, el monto entregado rondaría los $us 30.000, aunque no se precisó si inicialmente los captores exigieron una suma mayor.

Mariaca señaló que aún no se puede confirmar cuál fue el monto pedido en un inicio. “Vamos a respetar la salud de la víctima para que esté tranquila y pueda prestar su declaración. Eso nos permitirá conocer cuánto era el monto inicial y cómo se llegó a establecer el pago final”, explicó.

De acuerdo con la información preliminar, la entrega de la víctima se habría producido en la zona de Campo Víbora, en el norte del departamento de Santa Cruz. La Fiscalía estima que cuatro o más personas habrían participado en el secuestro, aunque todavía no se ha determinado si se trata de ciudadanos bolivianos o extranjeros.

Las autoridades tampoco descartan que el hecho tenga relación con otros secuestros ocurridos tiempo atrás, debido a similitudes en el modo de operar, los vehículos y la vestimenta de los autores. Sin embargo, recalcaron que todas las hipótesis están en análisis.

La mujer será sometida a una valoración médico forense y posteriormente deberá prestar su declaración ante el Ministerio Público, lo que permitirá avanzar en la identificación de los responsables y reconstruir los lugares donde habría permanecido retenida.

Mariaca también reveló que la víctima figura en otra investigación abierta desde el 26 de enero, relacionada con el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas, dentro de un proceso vinculado a una supuesta organización dedicada al tráfico de sustancias controladas. Aclaró que ese antecedente forma parte de un proceso distinto y que, en el caso reciente, la mujer tiene la condición de víctima.

El Ministerio Público anunció que en los próximos días brindará mayor información conforme avancen las diligencias investigativas y se cuente con la declaración formal de la afectada.

