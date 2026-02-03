"Hay agresores prófugos": Padre del menor agredido revela detalles de la pelea a la que fue sometido su hijo

El pasado sábado, lo que debía ser una competencia deportiva se transformó en tragedia cuando un adolescente de 14 años fue trasladado sin autorización a un gimnasio distinto al que frecuentaba para participar en una competición desigual. En dicho evento, el menor fue obligado a enfrentar a adultos de hasta 26 años, resultando con lesiones cerebrales gravísimas que lo mantienen hoy en estado crítico.

El padre del menor agredido, Yasmani Núñez, denunció que su hijo fue llevado a la competición sin permiso bajo el pretexto de un simple entrenamiento. La familia cuestionó duramente la reacción del instructor, quien tardó 90 minutos en solicitar una ambulancia mientras el joven ya convulsionaba. Según Núñez, el entrenador intentó ocultar la verdad inicialmente asegurando que el adolescente se había intoxicado con cuatro bebidas energizantes.

El reporte médico desmintió la versión del acusado, confirmando que el estado crítico era producto de múltiples coágulos de sangre en el cerebro.

"El doctor nos dijo que no fue una ayuda rápida; ahora mi hijo está intubado y no ha reaccionado", explicó el progenitor.

El joven, quien también practicaba fútbol en la Academia Tahuichi, llevaba apenas seis meses en el boxeo con el único fin de bajar de peso. Pese a su porte alto, el padre enfatiza que no es un peleador profesional y fue sometido injustamente a cuatro combates consecutivos.

La indignación crece ante la falta de cooperación del gimnasio en Los Lotes, que fue donde participó, que se ha negado a entregar las imágenes de las cámaras de seguridad. Además, los agresores que enfrentaron al menor permanecen prófugos y el instructor alega conocerlos únicamente por sus apodos.

Aunque el padre agradeció la probidad del juez al dictar los 90 días de detención, exige que la investigación identifique a todos los responsables. Hasta el momento, los gastos médicos ascienden a 48 mil bolivianos, mientras la familia espera volver a ver al joven como era antes y apelar a la solidaridad del país para paliar la deuda económica con la clínica donde se encuentra el menor.

