Luciana Campero tras revelaciones en caso Aramayo: "La corrupción intenta imponerse ante quienes hacen las cosas bien"

Continúa la investigación por el asesinato de Mauricio Aramayo, ocurrido el pasado 8 de enero. La Fiscalía Departamental identificó a Mijail R. G., alias “El Tuerto”, como el presunto autor intelectual del crimen, vinculándolo a una red de contrabando de granos que operaba dentro del Senasag. Ante estos hechos, la exdiputada y candidata a la alcaldía por Alianza Patria, Luciana Campero, en entrevista en Que No Me Pierda, emitió duras declaraciones exigiendo justicia y una limpieza institucional profunda.

Un crimen por encargo y una red de ilegalidad

Según el fiscal departamental, José Ernesto Mogro, el asesinato fue "debidamente planificado". La hipótesis principal señala que "El Tuerto" intentó sobornar a Aramayo para mantener el control del contrabando de trigo y maíz mediante guías de movimiento irregulares. Ante la negativa del funcionario, se habría contratado a un sicario uruguayo por la suma de 100.000 dólares.

Al respecto, Luciana Campero lamentó que la integridad le haya costado la vida a Aramayo: "Lo lamentable de esto es que la corrupción pareciera que siempre intenta imponerse a la verdad y ante las personas que hacen las cosas bien en este país", afirmó.

Exigencia de auditorías al Senasag

Campero fue enfática al señalar que este esquema de corrupción no es nuevo y que debe investigarse a fondo la permisividad de gobiernos anteriores.

"Habrá que hacer auditorías, revisar todas las hojas de ruta entregadas en estos casi 20 años de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y tratar de dar con los responsables de las pasadas gestiones que hayan sido cómplices de los contrabandistas de granos", aseveró la candidata.

Para Campero, el Senasag requiere una "reforma muy profunda", especialmente en los departamentos fronterizos, donde asegura que estos actos se han repetido en el tiempo.

Posibles vínculos con el narcotráfico

Durante los 11 allanamientos realizados en Yacuiba y Tarija, se hallaron no solo documentos y cajas fuertes, sino también armas de fuego y, presuntamente, sustancias controladas. Este hallazgo refuerza la postura de Campero sobre la peligrosidad de la red desmantelada.

"Entiendo yo que (...) no solo han encontrado que este señor está vinculado al contrabando de granos, sino que había sustancias controladas también... estamos hablando de un negocio millonario y redondo", señaló, añadiendo que "la posibilidad de tráfico de drogas puede existir".

Un mensaje de impunidad que debe frenar

Finalmente, Campero advirtió sobre el peligroso precedente que deja este caso si no se castiga a todos los involucrados con el máximo rigor.

"Esta es una muy mala señal para quienes se oponen a cometer delitos, para quienes fiscalizan y para quienes hacen lo correcto dentro del territorio nacional (...) Genera miedo para aquellos buenos ciudadanos que denuncian hechos de corrupción", concluyó.

Actualmente, la Policía busca a otros dos implicados, mientras que la Fiscalía evalúa la solicitud de procedimiento abreviado del sicario uruguayo, Marcos A. C. E., con el fin de no dejar cabos sueltos en la estructura criminal.

