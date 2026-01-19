Justicia identifica a los autores intelectuales del crimen de Mauricio Aramayo

La Fiscalía Departamental de Tarija ha logrado un avance crucial al identificar a los autores del asesinato de Mauricio Aramayo, amigo cercano del presidente Rodrigo Paz Pereira. Aunque los nombres permanecen bajo estricta reserva, las autoridades confirman que ya conocen la identidad de quienes contrataron a los ejecutores del crimen.

El fiscal José Ernesto Mogro explicó la situación actual del proceso investigativo y las razones por las cuales no se pueden revelar mayores datos de manera pública.

El representante del Ministerio Público señaló: "Seguimos en la investigación, el equipo de fiscales, a la cabeza de nuestra Fiscalía Departamental continúa con los actos investigativos, tenemos un gran avance, dentro de las investigaciones".

La justicia ha determinado mantener el caso en reserva para proteger la integridad de las pruebas y asegurar la captura de los sospechosos restantes. Mogro enfatizó que "se han llevado una serie de actos como ser allanamientos, entrevistas, al mismo tiempo se han tomado declaraciones a nuevos testigos y en ese entendido es que el caso aún continúa en reserva, ordenado por la juez cautelar".

Hasta el momento, el proceso cuenta con dos personas bajo detención preventiva, incluyendo a un ciudadano uruguayo señalado como el autor de los disparos.

Sobre los progresos, el fiscal afirmó: "Ya tenemos algunas personas identificadas, ya se han emitido diferentes mandamientos de aprehensión, pero en este momento estoy prohibido de revelar las identidades, por la misma investigación y para evitar que estas personas puedan abandonar el país o mantenerse ocultas".

La investigación también ha logrado individualizar al segundo sujeto que participó en el ataque a bordo de una motocicleta el pasado 8 de enero.

El fiscal destacó el rol de los detenidos: "Ya se tienen a dos personas con detención preventiva, una que ha participado de manera directa y otro que ha colaborado en cometer este delito".

Respecto a la conexión extranjera y la logística del crimen, se confirmó que el sicario uruguayo ya enfrenta una medida cautelar de seis meses en el penal de Morros Blancos. Mogro precisó que "se tiene identificado al otro copartícipe en el hecho, si ven las imágenes, pueden ver que se trataban de dos personas a bordo de una motocicleta, ya se tiene a una persona de nacionalidad uruguaya que ha sido cautelada".

