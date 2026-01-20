Asesinada por su propia familia: Revelan los motivos que derivaron en el feminicidio de una mujer en Puerto Quijarro

La violencia sacudió a Puerto Quijarro tras confirmarse el feminicidio de una mujer que recibió un disparo letal directamente en el rostro. Ante la rápida actuación de la policía, lograron la captura de cuatro sospechosos vinculados al entorno más cercano de la víctima.

El Cnel. David Gómez, Cmdte. Departamental de Santa Cruz, informó que entre los arrestados se encuentran personas allegadas a la mujer.

Al respecto, la autoridad señaló: “Las cuatro personas aprehendidas serían el esposo, los dos hijos y un ayudante de la carnicería que tienen”.

La principal hipótesis del crimen apunta a una disputa por el control de los ingresos económicos de la propiedad. Según el Cnel. Gómez, “los móviles, de acuerdo a la información preliminar que tenemos, sería patrimonial, ya que la víctima según indican, les impedía el manejo económico de la carnicería, principalmente su ganacia”.

La investigación continúa abierta para determinar si existen más involucrados que actuaron en el sangriento suceso.

El jefe policial añadió que los implicados indicaron que “en realidad era parte de la ganancia de la carnicería que no les dejaba administrar, no les daba el dinero suficiente para que ellos realicen sus quehaceres”, lo que habría gatillado el fatal desenlace.

