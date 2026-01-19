“Se alteró el lugar del hecho”: Aprehenden a esposo e hijo de mujer asesinada en Puerto Quijarro

Un hecho violento ocurrido la mañana de ayer, domingo, se registró en Puerto Quijarro, luego de que una mujer de 47 años fuera hallada sin vida con un impacto de bala en el rostro. La Policía aprehendió de manera preliminar al esposo y a uno de los hijos de la víctima, mientras se investiga un presunto caso de feminicidio.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la provincia Germán Busch, mayor Elvis Calvimontes, informó que el reporte fue recibido alrededor de las 08:30. Al llegar al lugar, los efectivos constataron el fallecimiento de una persona de sexo femenino, quien presentaba una herida causada por un proyectil de arma de fuego a la altura de la ceja.

No obstante, lo que más llamó la atención de los investigadores fue que el lugar del hecho había sido alterado. Según la autoridad policial, existen indicios de que el disparo se produjo en el interior de un vehículo de propiedad de la familia. Posteriormente, el cuerpo habría sido trasladado hasta una habitación del inmueble ubicado sobre la avenida Naval, a una cuadra de la terminal de buses.

“Se ha movido el cadáver, se ha alterado el lugar del hecho y, además, se intentó lavar el vehículo y limpiar manchas de sangre en el trayecto hasta el dormitorio”, explicó Calvimontes, señalando que estas acciones podrían dificultar el proceso investigativo.

Ante esta situación, la Felcc solicitó la intervención de peritos especializados del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP) y del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de la ciudad de Santa Cruz, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del crimen y determinar responsabilidades.

Como parte de las primeras diligencias, el esposo de la víctima y uno de sus hijos fueron aprehendidos con fines investigativos y trasladados a dependencias policiales para prestar su declaración informativa. La Policía no descarta que el hecho haya ocurrido en el entorno familiar, aunque aún no se ha identificado al autor del disparo.

El inmueble donde fue encontrado el cuerpo cuenta con varios inquilinos y negocios, por lo que los investigadores también analizan imágenes de cámaras de seguridad, tanto del lugar como de zonas aledañas.

El caso ya fue puesto en conocimiento del Ministerio Público y el área permanece acordonada, a la espera del trabajo pericial. Las autoridades reiteraron que no se permitirá el ingreso al lugar hasta concluir las diligencias técnicas correspondientes.

La investigación continúa en curso y se aguarda un informe oficial que permita esclarecer qué ocurrió y si se trata de un nuevo caso de feminicidio en esta localidad fronteriza.

