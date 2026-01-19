Lluvias y ‘surcito’ marcan el inicio de las inscripciones escolares en Santa Cruz: ¿hasta cuándo se quedará?

El ingreso de un ‘surcito’ con lluvias moderadas a fuertes se registró en Santa Cruz desde la madrugada de este lunes 19 de enero, coincidiendo con el inicio del periodo de inscripciones escolares para la gestión 2026.

De acuerdo con el reporte semanal #237 del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire Sánchez, conocido como el 'Señor del Clima', los vientos del sur estarán presentes durante el lunes y martes en todo el departamento, acompañados de precipitaciones que afectarán tanto a la capital cruceña como a las provincias.

Las lluvias serán más intensas al inicio de la semana, principalmente en Andrés Ibáñez, el Norte Integrado, la Chiquitania, Cordillera y los Valles cruceños. Para el martes se prevén chubascos y lluvias dispersas en varias zonas, mientras que desde el miércoles los cielos comenzarán a despejarse.

Según el pronóstico, las corrientes del sur se mantendrán hasta el viernes 23 con intensidad moderada, pero el alivio será temporal. A partir del miércoles 21 se espera un aumento considerable de las temperaturas, que alcanzarán su punto más alto el jueves 22. En la capital cruceña y el Norte Integrado, los termómetros llegarán hasta los 35 grados; en los Valles, 30; en Cordillera, 37; y en la Chiquitania, hasta 38 grados.

El Señor del Clima advirtió que la radiación ultravioleta será alta y representará un riesgo para la salud, por lo que recomendó evitar la exposición al sol entre las 11:00 y las 15:00, además de reforzar el cuidado de niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades de base.

También se aconseja a la población mantenerse bien hidratada, usar protector solar, gorras, sombrillas, gafas y ropa de manga larga y colores claros. La sensación térmica, especialmente durante la presencia de los vientos del sur, podría ser entre 2 y 3 grados más alta que la temperatura ambiente.

Las inscripciones escolares se desarrollarán del 19 al 23 de enero en todas las unidades educativas del país, según la Resolución Ministerial 01/2026 del Ministerio de Educación, en un contexto marcado por lluvias al inicio de la semana y calor extremo hacia los últimos días.

