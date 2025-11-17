Semana con clima extremo en Santa Cruz: Conozca el pronóstico del tiempo

La llegada del sur al departamento cruceño hará que se experimente temperaturas variantes y extremas que se darán entre el lunes 17 al viernes 21 de noviembre, según señaló el agro meteorólogo Luis Alberto Alpire.
17/11/2025 7:30
Escuchar esta nota
Santa Cruz tendrá una semana de contrastes climáticos, según informó el agro meteorólogo Luis Alberto Alpire. Las corrientes del sur ingresarán la madrugada del lunes 17, provocando lluvias intensas y un descenso moderado de las temperaturas, mientras que el retorno de vientos del norte a partir del martes 18 generará un ambiente cálido hasta el viernes 21.
Los valores estimados de temperatura mínima hasta la mañana del martes 18 son: 16°C en Andrés Ibáñez y Norte Integrado, 7°C en los Valles Cruceños, 14°C en Cordillera y 17°C en la Chiquitania.
Durante la semana, las provincias experimentarán variaciones importantes en vientos y cielos:
Andrés Ibáñez y Norte Integrado: Mínima de 16°C y máxima de 31°C. Vientos del sur con ráfagas superiores a 60 km/h el lunes y del norte con ráfagas de hasta 60 km/h el viernes. Lluvias intensas el lunes y moderadas a fuertes desde el viernes.
Valles Cruceños: Mínima de 7°C y máxima de 29°C. Vientos del sur hasta 50 km/h el lunes y del norte hasta 40 km/h el viernes. Lluvias intensas la noche del domingo 16 y lunes 17, y moderadas a fuertes desde el viernes.
Cordillera: Mínima de 14°C y máxima de 34°C. Vientos del sur hasta 60 km/h, principalmente en Charagua y Cabezas; del norte hasta 40 km/h. Lluvias moderadas a fuertes la noche del domingo 16 y lunes 17, y nuevamente desde el viernes.
Chiquitania: Mínima de 17°C y máxima de 35°C. Vientos del sur superiores a 60 km/h el lunes y del norte hasta 50 km/h. Lluvias moderadas a fuertes el lunes y nuevamente desde el viernes.
El especialista advirtió que, aunque las lluvias del viernes serán menos intensas que las del lunes, se mantiene la posibilidad de ráfagas fuertes y cielos mayormente nublados a parcialmente cubiertos durante toda la semana.
Mira la programación en Red Uno Play
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00