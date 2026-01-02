Santa Cruz registró 48 hechos de tránsito en Año Nuevo: 19 personas fueron aprehendidas

La Dirección Departamental de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de Santa Cruz presentó este viernes un informe detallado sobre los incidentes registrados durante las festividades de fin de año. Martín Arequipa, director de esta unidad, informó que se atendieron un total de 48 hechos de tránsito en todo el departamento.

Como resultado de estos incidentes, las autoridades procedieron a la aprehensión de 19 personas, quienes ya fueron remitidas al Ministerio Público para que se determine su situación jurídica. Asimismo, se reportó un número significativo de arrestados y la retención de 18 vehículos y 3 motocicletas.

Controles de SOAT: 150 infractores en un solo punto

Paralelamente a la atención de accidentes, Tránsito inició este jueves 1 de enero los controles rigurosos del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) 2026. El operativo principal se instaló en el segundo anillo.

"Ciento cincuenta conductores no tenían este seguro obligatorio. En el lugar se ha procedido a la retención momentánea de estos 150 infractores para que, mediante Univida, puedan adquirir este documento que les faculta y les asegura una circulación a nivel nacional”, explicó el Cnl. Arequipa.

Trabajo arduo durante el feriado

El jefe policial destacó que el personal de Tránsito ha trabajado de manera ininterrumpida desde el 31 de diciembre hasta la fecha para garantizar la seguridad vial en las rutas urbanas e interdepartamentales.

Las autoridades recordaron a la población que los controles continuarán de manera sorpresiva en diferentes puntos estratégicos de la ciudad. Se insta a los propietarios de vehículos que aún no han adquirido el seguro obligatorio a realizar el trámite de inmediato para evitar la retención de sus motorizados y multas adicionales.

Mira la programación en Red Uno Play