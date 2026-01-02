Doble crimen en Santa Cruz: madre e hijo asesinados por su propio familiar

Este viernes 2 de enero, el municipio municipio General Saavedra, en Santa Cruz, quedó conmocionada tras el reporte de un doble asesinato que involucró a miembros de la misma familia. Un hombre atacó violentamente a su madre y a su hermano, provocando la muerte de ambos.

Vecinos señalaron que el agresor podría tener problemas de salud mental. Según los testimonios, tras una fuerte discusión, el hombre habría asfixiado a su madre y atacado con un machete a su hermano.

Las autoridades policiales llegaron al lugar para detenerlo, pero el agresor intentó resistirse, lesionando a algunos oficiales. Finalmente, fue reducido y trasladado a dependencias policiales, donde permanecerá hasta definir su situación jurídica.

Personal de Homicidios realizó el levantamiento de los cuerpos alrededor de las 10:00 de la mañana y los trasladó a la morgue para los análisis y autopsias correspondientes. Las investigaciones continúan para esclarecer los motivos detrás de esta tragedia que ha dejado impactada a la comunidad de Saavedra.

