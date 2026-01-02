Este viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tuvo que interrumpir su conferencia matutina en Palacio Nacional debido a la activación de la alerta sísmica en la Ciudad de México.

En medio de su mensaje, Sheinbaum expresó con calma:

“Uy, está temblando, a ver, con tranquilidad”.

Inmediatamente, periodistas y personal comenzaron a desalojar el salón de conferencias siguiendo los protocolos de seguridad. La transmisión oficial se cortó tras 34 minutos, aunque normalmente este tipo de encuentros dura alrededor de dos horas.

El Servicio Sismológico Nacional reportó movimientos telúricos en distintos estados del país, incluyendo Oaxaca, Baja California, Sonora y Guerrero, aunque hasta el momento no se han reportado daños graves.

La presidenta y el equipo aseguraron que todos siguieron los protocolos de seguridad y que no se registraron incidentes mayores durante la alerta.

