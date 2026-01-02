TEMAS DE HOY:
Atrapan a delincuente Cambódromo Río Achumani

29ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

“Uy, está temblando”: la reacción en vivo de la presidenta de México durante el temblor

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, interrumpió su conferencia matutina tras activarse la alerta sísmica en Palacio Nacional. Momentos de tensión se vivieron en la capital del país.

Silvia Sanchez

02/01/2026 11:04

Sheinbaum desalojó el Palacio Nacional durante el sismo. | Presidencia
México

Escuchar esta nota

Este viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tuvo que interrumpir su conferencia matutina en Palacio Nacional debido a la activación de la alerta sísmica en la Ciudad de México.

En medio de su mensaje, Sheinbaum expresó con calma:

“Uy, está temblando, a ver, con tranquilidad”.

Inmediatamente, periodistas y personal comenzaron a desalojar el salón de conferencias siguiendo los protocolos de seguridad. La transmisión oficial se cortó tras 34 minutos, aunque normalmente este tipo de encuentros dura alrededor de dos horas.

El Servicio Sismológico Nacional reportó movimientos telúricos en distintos estados del país, incluyendo Oaxaca, Baja California, Sonora y Guerrero, aunque hasta el momento no se han reportado daños graves.

La presidenta y el equipo aseguraron que todos siguieron los protocolos de seguridad y que no se registraron incidentes mayores durante la alerta.

Video: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD