Elegancia, humor y destreza: así se vivió el desafío entre Los Mañaneros y Las Tigresas

El set de El Mañanero se llenó de risas y diversión este viernes 2 de enero, cuando las cholitas enfrentaron a los presentadores en un desafío que dejó claro quién se llevó la victoria.
02/01/2026 10:43
Escuchar esta nota
Este viernes, el matutino El Mañanero de Red Uno en La Paz vivió un momento cargado de humor y energía con su clásico “viernes sin reglas”. Tres cholitas destacadas del folclore y la tradición paceña se enfrentaron a los presentadores varones en un divertido duelo de habilidades y juegos.
Las invitadas fueron:
Dayla Gonzáles, representante del Carnaval Paceño.
Mary Melendrez, cholita de El Alto.
Lizeth Copa, representante del folklore.
Con atuendos coloridos y perfectamente combinados, las cholitas demostraron toda su elegancia y destreza frente a los presentadores José, Héctor y Pablo, quienes pusieron todo su esfuerzo para igualar los retos.
Entre risas, juegos y dinámicas fáciles de replicar en reuniones familiares o con amigos, la jornada terminó con un resultado claro: la victoria fue para las mujeres, que se llevaron los aplausos del público y del equipo del programa.
El divertido desafío no solo mostró talento y simpatía, sino también la conexión de la televisión con la cultura paceña y la diversión en familia.
A continuación, puedes revivir este divertido momento del programa:
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30