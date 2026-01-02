TEMAS DE HOY:
Atrapan a delincuente Cambódromo Río Achumani

29ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
El mañanero

Elegancia, humor y destreza: así se vivió el desafío entre Los Mañaneros y Las Tigresas

El set de El Mañanero se llenó de risas y diversión este viernes 2 de enero, cuando las cholitas enfrentaron a los presentadores en un desafío que dejó claro quién se llevó la victoria.

Silvia Sanchez

02/01/2026 10:43

Foto Red Uno
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Este viernes, el matutino El Mañanero de Red Uno en La Paz vivió un momento cargado de humor y energía con su clásico “viernes sin reglas”. Tres cholitas destacadas del folclore y la tradición paceña se enfrentaron a los presentadores varones en un divertido duelo de habilidades y juegos.

Las invitadas fueron:

  • Dayla Gonzáles, representante del Carnaval Paceño.

  • Mary Melendrez, cholita de El Alto.

  • Lizeth Copa, representante del folklore.

Con atuendos coloridos y perfectamente combinados, las cholitas demostraron toda su elegancia y destreza frente a los presentadores José, Héctor y Pablo, quienes pusieron todo su esfuerzo para igualar los retos.

Entre risas, juegos y dinámicas fáciles de replicar en reuniones familiares o con amigos, la jornada terminó con un resultado claro: la victoria fue para las mujeres, que se llevaron los aplausos del público y del equipo del programa.

El divertido desafío no solo mostró talento y simpatía, sino también la conexión de la televisión con la cultura paceña y la diversión en familia.

A continuación, puedes revivir este divertido momento del programa:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD