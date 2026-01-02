Elegancia, humor y destreza: así se vivió el desafío entre Los Mañaneros y Las Tigresas

Este viernes, el matutino El Mañanero de Red Uno en La Paz vivió un momento cargado de humor y energía con su clásico “viernes sin reglas”. Tres cholitas destacadas del folclore y la tradición paceña se enfrentaron a los presentadores varones en un divertido duelo de habilidades y juegos.

Las invitadas fueron:

Dayla Gonzáles , representante del Carnaval Paceño.

Mary Melendrez , cholita de El Alto.

Lizeth Copa, representante del folklore.

Con atuendos coloridos y perfectamente combinados, las cholitas demostraron toda su elegancia y destreza frente a los presentadores José, Héctor y Pablo, quienes pusieron todo su esfuerzo para igualar los retos.

Entre risas, juegos y dinámicas fáciles de replicar en reuniones familiares o con amigos, la jornada terminó con un resultado claro: la victoria fue para las mujeres, que se llevaron los aplausos del público y del equipo del programa.

El divertido desafío no solo mostró talento y simpatía, sino también la conexión de la televisión con la cultura paceña y la diversión en familia.

A continuación, puedes revivir este divertido momento del programa:

