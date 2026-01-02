Una bebé lucha por vivir tras el incendio que mató a sus cuatro hermanitas bolivianas en Chile

Un incendio de gran magnitud registrado la madrugada de este jueves en la comuna de Melipilla, en la Región Metropolitana de Chile, dejó una tragedia que golpea a una familia boliviana. Cuatro niñas perdieron la vida, mientras que una bebé logró sobrevivir y permanece internada en un centro de salud.

La emergencia se produjo cerca de las 05:00 horas en el pasaje Santa Teresa y afectó al menos a tres viviendas del sector, las cuales eran de material ligero, lo que facilitó la rápida propagación del fuego.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el incendio se habría originado por una falla en la instalación eléctrica, aunque esta hipótesis deberá ser confirmada tras los peritajes correspondientes.

Las víctimas eran cuatro niñas de nacionalidad boliviana, con edades comprendidas entre los 5 y 15 años. Según relató su madre, al momento de despertar, el fuego ya estaba completamente desatado, lo que la obligó a huir del lugar para salvar su vida.

El comandante de Carabineros, Cristián Márquez, confirmó el fallecimiento de las menores en declaraciones a Mega:

“Fallecieron cuatro menores; todo esto se encuentra en proceso de investigación”.

El jefe policial también informó que existen personas afectadas por inhalación de humo y quemaduras, aunque hasta el momento no se ha precisado el número total de lesionados.

Tras la tragedia, la madre de las niñas realizó un desesperado llamado de ayuda para poder repatriar los cuerpos de sus hijas a Bolivia. En tanto, una lactante de la familia sobrevivió al incendio y se encuentra estable, internada en el Hospital de Melipilla.

La investigación para determinar las causas exactas del siniestro quedó a cargo del OS9 y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), que continúan con las pericias en el lugar del incendio.

