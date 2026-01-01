¡Tragedia! Incendio en un bar de Suiza dejó decenas de muertos y un centenar de heridos

Un devastador incendio registrado la madrugada de este jueves en un concurrido bar de una localidad en Suiza, dejó decenas de personas fallecidas y alrededor de un centenar de heridos, muchos de ellos en estado grave, según confirmaron autoridades policiales cantonales.

El siniestro ocurrió en el bar “Le Constellation”, un local muy popular entre jóvenes y turistas, ubicado en una de las estaciones de esquí más visitadas del país durante la temporada de fin de año.

Foto: X

De acuerdo con los primeros reportes, una explosión se escuchó alrededor de las 01:30 de la madrugada (hora local), la cual fue posteriormente atribuida al propio incendio.

“A la hora en que les hablo contabilizamos un centenar de personas heridas, muchas gravemente, así como decenas de personas que presumiblemente han fallecido”, declaró el comandante de la Policía Cantonal de Valais, Frédéric Gisler, durante una conferencia de prensa.

Las autoridades descartaron de manera preliminar la hipótesis de un atentado. “Todos los indicios recogidos permiten excluir un acto intencional; la explosión fue causada por el incendio”, precisó Gisler.

Por su parte, la procuradora general del cantón, Beatrice Pilloud, señaló que la prioridad en este momento es la identificación de las víctimas fatales. “La medicina legal es fundamental para poder identificar a las personas fallecidas”, afirmó.

Las autoridades evitaron especular sobre las causas del incendio y tampoco confirmaron si el local cumplía con todas las medidas de seguridad exigidas por la ley. Sin embargo, residentes del lugar señalaron que el bar estaba ubicado en un subsuelo y que el acceso se realizaba por una escalera, lo que pudo haber dificultado la evacuación.

Ante la magnitud de la tragedia, se desplegó un amplio operativo de emergencia que incluyó más de diez helicópteros, cuarenta ambulancias y unos 150 efectivos, entre bomberos, rescatistas y personal sanitario.

