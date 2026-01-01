TEMAS DE HOY:
Médico asesinado enfrentamientos en Cotapachi asesinaron a su compañera

23ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

12ºC Cochabamba
Nacionales

Así estará el clima este 1 de enero en las principales ciudades del país

El primer día del año estará marcado por cielos nublados, alta humedad y lluvias en algunas regiones.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

01/01/2026 6:48

Foto: Embajada de Bolivia en España
Bolivia

El inicio del año llega con condiciones climáticas variadas en las principales ciudades capitales de Bolivia, marcadas por cielos nublados, alta humedad y probabilidad de lluvias en algunas regiones.

En La Paz, la jornada estará caracterizada por un ambiente frío. Se prevé una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 14, con probabilidades de lluvias durante el día. La humedad alcanzará el 94%, lo que incrementará la sensación de frío, especialmente en horas de la mañana y la noche.

En Cochabamba, el clima será más templado. Se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 24, con cielos nublados durante toda la jornada. La humedad se mantendrá en el 56%, sin descartar leves precipitaciones aisladas.

Por su parte, Santa Cruz registrará un ambiente cálido. La capital oriental tendrá una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 29, también con cielos nublados durante todo el día. La humedad será del 56%, lo que podría generar una sensación térmica elevada.

Las autoridades recomiendan a la población tomar previsiones, especialmente en regiones donde se esperan lluvias y altos niveles de humedad, y mantenerse informados a través de los reportes oficiales del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología.

