El inicio del año llega con condiciones climáticas variadas en las principales ciudades capitales de Bolivia, marcadas por cielos nublados, alta humedad y probabilidad de lluvias en algunas regiones.

En La Paz, la jornada estará caracterizada por un ambiente frío. Se prevé una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 14, con probabilidades de lluvias durante el día. La humedad alcanzará el 94%, lo que incrementará la sensación de frío, especialmente en horas de la mañana y la noche.

En Cochabamba, el clima será más templado. Se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 24, con cielos nublados durante toda la jornada. La humedad se mantendrá en el 56%, sin descartar leves precipitaciones aisladas.

Por su parte, Santa Cruz registrará un ambiente cálido. La capital oriental tendrá una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 29, también con cielos nublados durante todo el día. La humedad será del 56%, lo que podría generar una sensación térmica elevada.

Las autoridades recomiendan a la población tomar previsiones, especialmente en regiones donde se esperan lluvias y altos niveles de humedad, y mantenerse informados a través de los reportes oficiales del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología.

