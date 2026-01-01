El primer día del año estará marcado por cielos nublados, alta humedad y lluvias en algunas regiones.
01/01/2026 6:48
El inicio del año llega con condiciones climáticas variadas en las principales ciudades capitales de Bolivia, marcadas por cielos nublados, alta humedad y probabilidad de lluvias en algunas regiones.
En La Paz, la jornada estará caracterizada por un ambiente frío. Se prevé una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 14, con probabilidades de lluvias durante el día. La humedad alcanzará el 94%, lo que incrementará la sensación de frío, especialmente en horas de la mañana y la noche.
En Cochabamba, el clima será más templado. Se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 24, con cielos nublados durante toda la jornada. La humedad se mantendrá en el 56%, sin descartar leves precipitaciones aisladas.
Por su parte, Santa Cruz registrará un ambiente cálido. La capital oriental tendrá una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 29, también con cielos nublados durante todo el día. La humedad será del 56%, lo que podría generar una sensación térmica elevada.
Las autoridades recomiendan a la población tomar previsiones, especialmente en regiones donde se esperan lluvias y altos niveles de humedad, y mantenerse informados a través de los reportes oficiales del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología.
