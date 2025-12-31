TEMAS DE HOY:
Autor confeso Biocidio Luis Fernando Camacho

26ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Conozca a detalle las nuevas tarifas de pasajes interdepartamentales establecidas por la ATT

La medida, establecida por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), tendrá un carácter transitorio por 180 días y busca estabilizar los costos tras los recientes ajustes económicos y las masivas denuncias de pasajeros.

Jhovana Cahuasa

31/12/2025 19:59

Foto: ABI
Bolivia

Escuchar esta nota

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) anunció la implementación de una nueva banda tarifaria transitoria para el transporte terrestre interdepartamental.

La disposición, enmarcada en la Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RAR-TR LP 32/2025, entrará en vigencia a partir del 2 de enero de 2026 y se mantendrá por un periodo de 180 días, tiempo durante el cual se realizarán estudios técnicos para una estructura de costos definitiva.

Según la ATT, esta determinación surge tras mesas de diálogo con el sector transporte para mitigar los efectos de la eliminación de la subvención a los carburantes establecido en el Decreto Supremo 5503.

La normativa establece límites mínimos y máximos para los servicios de buses tipo Normal, Semicama y Cama, garantizando que el usuario cuente con precios regulados y evitando cobros arbitrarios en las terminales del país.

TABLA DE COSTOS (EN BOLIVIANOS)

RUTA (ORIGEN - DESTINO)

BUS NORMAL (Min-Max)

SEMICAMA (Min-Max)

BUS CAMA (Min-Max)

LA PAZ - ORURO

27 - 39

36 - 53

78 - 85

LA PAZ - COCHABAMBA

55 - 73

78 - 102

120 - 148

LA PAZ - STA. CRUZ (NUEVA)

113 - 153

176 - 224

232 - 308

LA PAZ - STA. CRUZ (ANTIGUA)

127 - 161

190 - 234

246 - 319

LA PAZ - POTOSÍ

67 - 88

106 - 129

148 - 181

LA PAZ - SUCRE

91 - 126

120 - 175

183 - 252

LA PAZ - TARIJA

155 - 185

190 - 248

295 - 363

LA PAZ - VILLAZÓN

155 - 185

190 - 248

274 - 351

LA PAZ - UYUNI

95 - 133

140 - 192

211 - 276

CBA - STA. CRUZ (NUEVA)

70 - 90

92 - 125

148 - 183

CBA - STA. CRUZ (ANTIGUA)

87 - 106

106 - 143

162 - 207

CBA - ORURO

29 - 43

36 - 56

85 - 95

CBA - SUCRE

67 - 94

78 - 123

148 - 192

CBA - POTOSÍ

67 - 87

106 - 129

162 - 186

CBA - TARIJA

155 - 183

190 - 246

288 - 358

CBA - UYUNI

95 - 140

141 - 203

211 - 291

STA. CRUZ - TRINIDAD

69 - 87

106 - 127

169 - 188

STA. CRUZ - YACUIBA

66 - 85

106 - 127

148 - 176

STA. CRUZ - SUCRE

106 - 134

120 - 176

148 - 238

STA. CRUZ - TARIJA

143 - 163

211 - 266

258 - 356

ORURO - POTOSÍ

38 - 53

57 - 74

85 - 105

ORURO - SUCRE

64 - 88

78 - 118

127 - 175

ORURO - UYUNI

55 - 59

98 - 106

148 - 154

POTOSÍ - SUCRE

18 - 29

29 - 43

43 - 60

TARIJA - VILLAZÓN

52 - 63

 

 

POTOSÍ - TARIJA

78 - 102

92 - 134

127 - 186

TARIJA - SUCRE

111 - 139

-

-

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD