Conozca a detalle las nuevas tarifas de pasajes interdepartamentales establecidas por la ATT

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) anunció la implementación de una nueva banda tarifaria transitoria para el transporte terrestre interdepartamental.

La disposición, enmarcada en la Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RAR-TR LP 32/2025, entrará en vigencia a partir del 2 de enero de 2026 y se mantendrá por un periodo de 180 días, tiempo durante el cual se realizarán estudios técnicos para una estructura de costos definitiva.

Según la ATT, esta determinación surge tras mesas de diálogo con el sector transporte para mitigar los efectos de la eliminación de la subvención a los carburantes establecido en el Decreto Supremo 5503.

La normativa establece límites mínimos y máximos para los servicios de buses tipo Normal, Semicama y Cama, garantizando que el usuario cuente con precios regulados y evitando cobros arbitrarios en las terminales del país.

TABLA DE COSTOS (EN BOLIVIANOS)

RUTA (ORIGEN - DESTINO) BUS NORMAL (Min-Max) SEMICAMA (Min-Max) BUS CAMA (Min-Max) LA PAZ - ORURO 27 - 39 36 - 53 78 - 85 LA PAZ - COCHABAMBA 55 - 73 78 - 102 120 - 148 LA PAZ - STA. CRUZ (NUEVA) 113 - 153 176 - 224 232 - 308 LA PAZ - STA. CRUZ (ANTIGUA) 127 - 161 190 - 234 246 - 319 LA PAZ - POTOSÍ 67 - 88 106 - 129 148 - 181 LA PAZ - SUCRE 91 - 126 120 - 175 183 - 252 LA PAZ - TARIJA 155 - 185 190 - 248 295 - 363 LA PAZ - VILLAZÓN 155 - 185 190 - 248 274 - 351 LA PAZ - UYUNI 95 - 133 140 - 192 211 - 276 CBA - STA. CRUZ (NUEVA) 70 - 90 92 - 125 148 - 183 CBA - STA. CRUZ (ANTIGUA) 87 - 106 106 - 143 162 - 207 CBA - ORURO 29 - 43 36 - 56 85 - 95 CBA - SUCRE 67 - 94 78 - 123 148 - 192 CBA - POTOSÍ 67 - 87 106 - 129 162 - 186 CBA - TARIJA 155 - 183 190 - 246 288 - 358 CBA - UYUNI 95 - 140 141 - 203 211 - 291 STA. CRUZ - TRINIDAD 69 - 87 106 - 127 169 - 188 STA. CRUZ - YACUIBA 66 - 85 106 - 127 148 - 176 STA. CRUZ - SUCRE 106 - 134 120 - 176 148 - 238 STA. CRUZ - TARIJA 143 - 163 211 - 266 258 - 356 ORURO - POTOSÍ 38 - 53 57 - 74 85 - 105 ORURO - SUCRE 64 - 88 78 - 118 127 - 175 ORURO - UYUNI 55 - 59 98 - 106 148 - 154 POTOSÍ - SUCRE 18 - 29 29 - 43 43 - 60 TARIJA - VILLAZÓN 52 - 63 POTOSÍ - TARIJA 78 - 102 92 - 134 127 - 186 TARIJA - SUCRE 111 - 139 - -

