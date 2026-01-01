TEMAS DE HOY:
Policial

Capturan al autor confeso del macabro crimen de la mujer hallada en un freezer en Santa Cruz

La Policía confirmó que el crimen estuvo vinculado a una disputa por microtráfico. El principal acusado fue capturado en El Alto.

Ximena Rodriguez

31/12/2025 20:37

Santa Cruz

El comandante de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, presentó este martes a Valdir A. M. A. como el autor confeso del asesinato de Roxana V., ocurrido en la capital cruceña. El sujeto fue capturado en un alojamiento cercano a la Terminal de El Alto, tras un operativo ejecutado por unidades de Inteligencia.

Durante la investigación, la Policía confirmó que Víctor V., hermano de la víctima, participó como autor material del crimen, junto a un tercer implicado. De acuerdo con el informe oficial, la mujer fue atacada con armas punzocortantes y posteriormente asfixiada, provocándole la muerte.

Según las indagaciones, el móvil del asesinato fue una disputa territorial vinculada al control de la venta de sustancias controladas en la zona. La pelea entre los hermanos se intensificó por el dominio del microtráfico, lo que derivó en el ataque fatal.

Tras cometer el crimen, los implicados adquirieron un freezer de color rojo, al que retiraron el motor con el objetivo de ocultar el cuerpo de la víctima. Posteriormente, contrataron un servicio de transporte privado para abandonar el electrodoméstico en el barrio Jardines del Sur, en la zona del Plan Tres Mil.

Uno de los implicados, Miranda A., quien registra antecedentes por robo agravado y narcotráfico, ya se encuentra bajo custodia policial en Santa Cruz y fue presentado durante la conferencia de prensa.

